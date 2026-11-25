La Escuela Infantil Fisco Chico, en el municipio tinerfeño de La Guancha, ha registrado un caso de sarna, también conocida como escabiosis, según han confirmado fuentes municipales a Diario de Avisos.
La sarna es una afección cutánea provocada por un ácaro que se transmite principalmente a través del contacto directo y prolongado con la piel de una persona afectada, por lo que todos los alumnos y alumnas de esta escuela infantil fueron enviados a sus casas.
Desde el momento en el que se tuvo conocimiento de este caso, las familias de todos los menores fueron avisados, pidiendo a las familias que vigilen posibles síntomas como lesiones en la piel o picores intensos, y que, en caso de duda, acudan al pediatra y mantengan la comunicación con el centro educativo.