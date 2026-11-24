El Gobierno de Canarias abonará en los próximos días el primer pago de las ayudas al desplazamiento para estudiantes universitarios correspondientes al curso 2025/2026. La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura destinará 448.710 euros a esta primera resolución, que ya ha sido notificada.
Estas ayudas tienen como objetivo sufragar parte de los gastos de transporte de los estudiantes canarios que cursan estudios de grado o máster fuera de su isla de residencia, ya sea porque la titulación no se imparte en ella o porque no han conseguido una plaza.
La convocatoria, gestionada por la Dirección General de Universidades, también contempla los desplazamientos vinculados a los programas de intercambio universitario SICUE y Erasmus+.
Así se reparten las ayudas al desplazamiento en Canarias
Según ha informado la Consejería que dirige Migdalia Machín, los 448.710 euros correspondientes a este primer pago se distribuyen de la siguiente manera:
- Universidad de La Laguna (ULL): 98.445 euros.
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC): 46.425 euros.
- Otras universidades públicas: 303.840 euros.
Estas subvenciones permiten cubrir parte del coste de los trayectos en avión o barco que deben realizar los universitarios para continuar sus estudios fuera de su isla de residencia.
Más de 1.200 solicitudes pendientes
La Consejería de Universidades ha recibido un total de 2.924 solicitudes correspondientes a la convocatoria ordinaria del curso 2025/2026.
Hasta el momento, se han gestionado 1.709 expedientes, lo que representa el 58,45% del total, mientras que otros 1.215 continúan pendientes de tramitación.
La primera resolución de pago directo se publicará, a efectos informativos, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y en la página web de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno autonómico.