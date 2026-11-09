Nueva ayuda de hasta 7.600 euros para españoles que regresen del extranjero

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes, 9 de noviembre, un nuevo reglamento que contempla una ayuda económica de hasta 7.600 euros para españoles que regresen del extranjero. La medida estará dirigida a personas de entre 18 y 65 años en situación de vulnerabilidad económica y deberá desarrollarse mediante una regulación específica antes de que pueda solicitarse.
La disposición forma parte del Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre, que aprueba el reglamento de desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. El texto establece una cuantía básica de 4.000 euros por beneficiario, ampliable hasta 7.600 euros para determinadas unidades familiares.
La nueva normativa busca facilitar el regreso definitivo a España de quienes han residido fuera del país, así como mejorar su acceso a la protección social, la asistencia sanitaria, el empleo y otros servicios.
En el caso de Canarias, estas medidas también podrán resultar de interés para los emigrantes de las Islas y sus descendientes que tengan nacionalidad española de origen y cumplan las condiciones establecidas.
Quién podrá recibir la nueva ayuda
La disposición final primera del reglamento recoge las características generales que deberá tener esta prestación, destinada a facilitar el retorno de personas españolas de origen con dificultades económicas.
Cuantías previstas en el BOE
- Ayuda básica individual:4.000 €
- Cuantía máxima prevista: 7.600 €
La cuantía máxima se reserva a unidades familiares con tres o más familiares a cargo. La ayuda está pendiente de regulación y todavía no admite solicitudes.
Los requisitos generales anunciados son:
- Tener nacionalidad española de origen.
- Contar con una edad comprendida entre los 18 y los 65 años.
- Regresar a España para establecer la residencia definitiva.
- Encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica.
- Cumplir las condiciones adicionales que establezca la futura regulación.
El Gobierno prestará especial atención a las españolas víctimas de violencia contra las mujeres, según recoge expresamente la disposición.
No obstante, el reglamento publicado este lunes todavía no concreta todos los requisitos económicos, las incompatibilidades ni el procedimiento de solicitud. Estos aspectos deberán establecerse en un nuevo real decreto.
Cuándo se podrá solicitar la ayuda al retorno
Esta es una de las principales cuestiones para los posibles beneficiarios: la nueva ayuda de hasta 7.600 euros todavía no está disponible.
El Gobierno dispone de un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del reglamento para aprobar las normas que regularán su concesión.
El Real Decreto 954/2026 establece que su entrada en vigor general se producirá a los 20 días de su publicación en el BOE, es decir, el 29 de noviembre de 2026, con excepciones para determinadas medidas de asistencia sanitaria.
Por tanto, el plazo previsto para desarrollar la ayuda se extenderá hasta noviembre de 2027, sin que ello impida que la regulación pueda aprobarse antes.
Hasta entonces, no existe un procedimiento específico abierto para solicitar esta nueva subvención.
Un nuevo certificado para los españoles que regresen
Más allá de la ayuda económica, el reglamento introduce una novedad administrativa: el certificado de persona española retornada.
Este documento permitirá acreditar oficialmente la condición de retornado y acceder a las políticas previstas en la normativa.
Para obtenerlo, la persona interesada deberá demostrar que ha residido fuera de España y que ha regresado para establecerse definitivamente en el país.
El reglamento establece, entre otros requisitos, un periodo mínimo de 12 meses de inscripción en el Registro de Matrícula Consular antes de la baja correspondiente al retorno.
La solicitud del certificado deberá acompañarse de documentación como el DNI o pasaporte, el certificado literal de nacimiento, la baja consular y los certificados de empadronamiento exigidos.
El procedimiento podrá realizarse preferentemente mediante el Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior y contará con un plazo máximo de tres meses para su resolución.
Más novedades del nuevo reglamento
La regulación también desarrolla medidas para facilitar la integración social y laboral de los españoles que deciden regresar al país.
Entre los ámbitos contemplados figuran el acceso al empleo, la formación, el emprendimiento, el reconocimiento de estudios y la homologación de títulos obtenidos en el extranjero.
También recoge actuaciones relacionadas con la asistencia sanitaria, el acceso al sistema educativo y el reconocimiento en España de situaciones de discapacidad acreditadas en otros países.
En materia de protección social, el reglamento regula prestaciones para determinados españoles residentes en el exterior y para personas retornadas mayores de 65 años que cumplan los requisitos económicos establecidos.
Esta prestación para mayores de 65 años es distinta de la nueva ayuda de entre 4.000 y 7.600 euros, destinada a personas de 18 a 65 años en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, el Gobierno contempla la elaboración de una Guía del Retorno a España, con información sobre trámites, prestaciones, ayudas y servicios disponibles para quienes decidan regresar.
La nueva regulación desarrolla la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, y establece un marco de protección para los españoles residentes en el extranjero y quienes regresen definitivamente a España.
Los detalles de la futura ayuda económica deberán concretarse en una disposición posterior.