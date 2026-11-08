Iberia Express amplía su oferta en Canarias: así quedan los vuelos por Isla

Iberia Express ha reforzado sus conexiones entre Canarias y Madrid para la temporada de invierno con una programación de 386 vuelos semanales y más de 1,7 millones de asientos. La compañía incrementa un 25% sus frecuencias y un 29% su capacidad respecto al mismo periodo de 2025, con una oferta que se mantendrá hasta el 27 de marzo de 2027.
El aumento beneficiará a las cinco Islas en las que opera la aerolínea: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. La programación contempla más conexiones diarias y aviones de mayor capacidad para facilitar los desplazamientos entre el Archipiélago y la Península.
La compañía de bajo coste del grupo Iberia busca mejorar las opciones de viaje de los residentes y mantener la llegada de visitantes durante los meses de invierno. Para ello, reforzará las rutas con Madrid, desde donde los pasajeros también pueden acceder a conexiones internacionales.
Hasta diez vuelos diarios por sentido con Tenerife y Gran Canaria
Tenerife y Gran Canaria concentrarán buena parte de la actividad de Iberia Express durante la temporada invernal.
En el caso de Tenerife, la aerolínea ha programado alrededor de diez vuelos diarios por sentido entre Madrid y los aeropuertos de Tenerife Norte y Tenerife Sur.
La Isla contará con una oferta conjunta de 699.000 asientos durante el invierno. La conexión con Tenerife Norte tendrá una media de 118 vuelos semanales, mientras que Tenerife Sur dispondrá de 37.
Desde Tenerife Norte se ofrecerán habitualmente entre ocho y nueve vuelos diarios por sentido, con incrementos puntuales en las jornadas de mayor demanda.
Por su parte, Gran Canaria dispondrá de 615.000 plazas, un 32% más que durante el invierno anterior. La programación contempla una media de 136 vuelos semanales, con alrededor de diez conexiones diarias por sentido y hasta 12 en determinados momentos de mayor actividad. atlanticohoy.com+1
Más conexiones con Lanzarote, Fuerteventura y La Palma
El refuerzo también llegará a las otras tres Islas conectadas directamente con Madrid.
Lanzarote dispondrá de entre tres y cuatro vuelos diarios por sentido. Su oferta alcanzará los 192.000 asientos, con un incremento del 36% respecto a la temporada anterior.
En Fuerteventura, Iberia Express ofrecerá entre dos y tres conexiones diarias por sentido con la capital española. La programación llegará a los 145.000 asientos, un 21% más, y una media de 35 vuelos semanales.
Por su parte, La Palma mantendrá una conexión diaria por sentido con Madrid, que se reforzará con un segundo vuelo durante las semanas de mayor demanda.
La Isla contará con 76.000 plazas para esta temporada, lo que representa un aumento del 34% respecto al invierno anterior. atlanticohoy.com+1
Iberia Express refuerza su apuesta por Canarias
La directora comercial de Iberia Express, Isabel Rodríguez, ha destacado que la compañía continúa reforzando sus conexiones con Canarias y Baleares para mejorar las posibilidades de desplazamiento de residentes y visitantes.
Según ha explicado, la programación busca ofrecer horarios variados y mayor flexibilidad para quienes viajan con frecuencia, además de facilitar la llegada de turistas durante el invierno.
El crecimiento de la oferta en Canarias supera el incremento previsto para el conjunto de la aerolínea. En toda su red, Iberia Express aumentará un 7% los vuelos y un 12% los asientos respecto al mismo periodo de 2025.
Parte de esta ampliación será posible gracias a una mayor utilización de los Airbus A321neo, aeronaves con capacidad para 232 pasajeros.
La programación de invierno también incluye un aumento de las conexiones internacionales desde Madrid. Entre los destinos que más crecerán figuran Dublín, con un 46% más de asientos, y Marrakech, con un incremento del 43%.
Además, la compañía adelantará al 27 de febrero de 2027 el inicio de su ruta estacional entre Madrid y Reikiavik, en Islandia.