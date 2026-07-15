Iberia Express lanza vuelos entre Canarias y Madrid desde 17 euros

Iberia Express ha lanzado vuelos entre Canarias y Madrid desde 17 euros por trayecto para volar a partir del 1 de octubre. El precio incluye el descuento de residente, exige comprar ida y vuelta y está reservado a los usuarios registrados gratuitamente en Club Express.
La tarifa mínima está disponible desde los seis aeropuertos canarios en los que la compañía mantiene conexiones directas con Madrid: Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, Tenerife Norte y Tenerife Sur.
La aerolínea precisa que se trata de un precio desde 17 euros. Por tanto, dependerá de la disponibilidad existente en cada ruta y fecha seleccionada durante el proceso de compra.
Qué condiciones tienen los vuelos desde 17 euros
Los billetes deben adquirirse como parte de una reserva de ida y vuelta a través de la página web de Iberia Express. La tarifa anunciada corresponde a cada trayecto una vez aplicado el descuento para residentes en Canarias.
También es necesario darse de alta en Club Express, el programa gratuito de la compañía. La inscripción permite acceder a las tarifas promocionales destinadas a sus miembros.
El material facilitado por la aerolínea no especifica hasta cuándo se podrán comprar los billetes desde 17 euros. Tampoco indica cuántas plazas se ofrecen con este precio en cada vuelo.
Por este motivo, la disponibilidad debe comprobarse directamente en el buscador de Iberia Express antes de formalizar la reserva.
Desde qué aeropuertos de Canarias se puede viajar
La promoción se aplica a vuelos directos con Madrid desde:
- Fuerteventura.
- Gran Canaria.
- La Palma.
- Lanzarote.
- Tenerife Norte.
- Tenerife Sur.
La compañía sostiene que su programación entre el Archipiélago y la capital permite ofrecer distintas frecuencias y horarios para los residentes.
Iberia Express se presenta como la aerolínea con mayor actividad entre Canarias y Madrid. En 2025 operó cerca de 17.000 vuelos con el Archipiélago, según los datos difundidos por la propia compañía.
Qué incluye Club Express
El alta en Club Express es gratuita y puede realizarse durante el proceso de búsqueda o compra de los billetes.
Además de permitir el acceso a determinadas tarifas, el programa ofrece a sus usuarios el sistema de entretenimiento a bordo de Iberia Express. La plataforma incluye películas, series, documentales y música que pueden reproducirse desde los dispositivos personales de los pasajeros.
La aerolínea afirma que Club Express cuenta con más de 2,7 millones de clientes activos. Esta cifra procede de la información corporativa facilitada por Iberia Express.
Iberia Express, la más puntual de Europa en 2025
La compañía fue reconocida por Cirium como la aerolínea más puntual de Europa en 2025, un puesto que logró por tercer año consecutivo.
El informe anual de la consultora especializada en aviación sitúa su puntualidad de llegada en el 88,94%, sobre un total de 37.119 vuelos analizados durante ese año.
En su operación específica con Canarias, Iberia Express señala que alcanzó una puntualidad media en las salidas del 92,99% durante 2025. Esta última cifra ha sido aportada por la propia aerolínea y no aparece desglosada en la información pública consultada de Cirium.
La promoción permite reservar viajes desde el 1 de octubre, pero el precio final puede cambiar según el aeropuerto, la fecha, los servicios añadidos y las plazas disponibles.