Ashotel plantea adaptar al contexto económico actual el concurso del aeropuerto Tenerife Sur

La patronal hotelera y extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) insta a la empresa Aena a que relance y adapte al “contexto económico actual” las bases del concurso de la remodelación del aeropuerto de Tenerife Sur, tras haber quedado desierto.
El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, indica que, sumado al alza sostenida de los precios, el contexto geopolítico internacional provoca que “cualquier pliego redactado con criterios del pasado y alejado de la realidad económica actual conduzca inevitablemente a un resultado desierto”. Le parece “hasta comprensible” este escenario en el citado contexto internacional: “Es normal que, si unas bases se fundamentan en unas situaciones anteriores y no a la realidad, produzcan lo que han producido”.
Por ello, el presidente de la patronal pide “responsabilidad” al gestor aeroportuario para que “asuma la realidad de un entorno cambiante y proceda a actualizar de inmediato las condiciones” de la licitación. “Resulta prioritario poner en marcha rápidamente un nuevo pliego con condiciones financieras y técnicas verdaderamente atractivas que incentiven la participación de las empresas constructoras y permitan formalizar la adjudicación”, recalca Marichal.
El objetivo final, expresa Jorge Marichal, es evitar “más retrasos en la ansiada remodelación de la terminal del aeropuerto de Tenerife Sur, una infraestructura crítica tras años de espera y movilización para lograr que tanto las capacidades operativas como los fondos necesarios estén garantizados”.
El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, confirmó el lunes que no han recibido ninguna oferta por la remodelación del aeropuerto de Tenerife Sur, lo que considera que “no es una buena noticia”. Pero remarcó que pueden “asumirlo”.
Lucena comentó en una conferencia con analistas para presentar el Dora III, aprobado la semana anterior por el Gobierno, que, si la naturaleza jurídica de Aena fuera distinta y el Estado poseyera, por ejemplo, el 40% en lugar del 51%, “ni siquiera se sabría públicamente que esta licitación o este contrato ha quedado desierto”.
Desde esta perspectiva, dijo que no es algo preocupante”. El vicepresidente ejecutivo, Javier Marín, añadió que este proyecto es probablemente el más complejo.