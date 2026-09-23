El BOE abre 33 plazas de empleo público en Canarias: estos son los puestos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha abierto este miércoles, 23 de septiembre, el plazo para optar a 33 plazas de empleo público en Canarias.
La mayor oferta corresponde al Cabildo de Lanzarote, que convoca 31 plazas mediante concurso-oposición. De ellas, 29 se ofrecen por el turno libre general y otras dos están reservadas a personas con discapacidad. El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera suma otras dos plazas, también mediante concurso-oposición y turno libre.
En ambos casos, el BOE establece un plazo de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación, por lo que comienza a contar este jueves, 24 de septiembre.
Las 31 plazas de empleo público en Lanzarote
La convocatoria del Cabildo de Lanzarote reúne ocho procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2025 y abarca perfiles técnicos, administrativos, sanitarios y asistenciales.
En concreto, se convocan:
- Cuatro plazas de Ingeniero/a Industrial por turno libre.
- Una plaza de Ingeniero/a Industrial reservada a personas con discapacidad.
- Tres plazas de Arquitecto/a Técnico/a.
- Cuatro plazas de Técnico/a de Gestión Administrativa.
- Una plaza de Biólogo/a por turno libre.
- Una plaza de Biólogo/a reservada a personas con discapacidad.
- Una plaza de Técnico/a Auxiliar de Fotografía.
- Cuatro plazas de Técnico/a Auxiliar de Informática.
- Una plaza de Médico/a.
- 11 plazas de Cuidador/a.
Todas se cubrirán mediante concurso-oposición. Las bases completas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 110, del 14 de septiembre, mientras que la publicación de este miércoles en el BOE es la que activa el plazo para presentar solicitudes.
Qué requisitos se exigen
Los requisitos académicos dependen de la categoría elegida.
En las tres plazas de Arquitectura Técnica se admiten las titulaciones previstas específicamente en las bases, entre ellas Arquitectura Técnica, Arquitectura Técnica y Edificación, Ciencia y Tecnología de la Edificación, Edificación o Ingeniería de Edificación.
Para las cuatro plazas de Técnico de Gestión Administrativa, encuadradas en el subgrupo A2, se exige una titulación universitaria de Grado o las titulaciones equivalentes admitidas en las bases.
Uno de los procesos con mayor número de plazas es el de Cuidador/a, con 11 puestos. En este caso se requiere ESO, Formación Profesional Básica o equivalente, además de una titulación o certificado profesional que habilite para trabajar en el ámbito sociosanitario.
Entre las titulaciones admitidas figuran Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y Técnico en Atención Sociosanitaria, además de determinados certificados profesionales. También es necesario disponer del permiso de conducir B en vigor.
Las categorías superiores de Ingeniería Industrial, Biología y Medicina requieren las titulaciones universitarias correspondientes previstas para cada profesión, mientras que las plazas auxiliares de Informática y Fotografía tienen requisitos formativos propios recogidos en cada una de sus bases.
Además de la titulación, los candidatos deben reunir los requisitos generales para acceder al empleo público, como tener la edad legal exigida, capacidad funcional para desempeñar las tareas del puesto y no haber sido separado mediante expediente disciplinario de una Administración Pública.
Cuánto cuesta presentarse
Las tasas también cambian dependiendo del grupo profesional.
En los procesos correspondientes al grupo A1, en el que se encuentran las categorías superiores incluidas en la convocatoria, la tasa general es de 35 euros.
Para categorías del subgrupo A2, como Arquitectura Técnica o Gestión Administrativa, asciende a 30 euros.
En las plazas del subgrupo C1, donde se encuadran determinados puestos técnicos auxiliares, la tasa es de 20 euros, mientras que en el proceso para las 11 plazas de Cuidador/a asciende a 10 euros.
La normativa del Cabildo contempla además reducciones o exenciones en determinados casos. Entre ellas figuran bonificaciones para personas desempleadas sin prestación, aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y miembros de familias numerosas, siempre que cumplan las condiciones previstas.
Cómo presentar la solicitud en Lanzarote
La participación en los procesos del Cabildo debe tramitarse por vía telemática, a través de la plataforma de convocatorias de la corporación insular.
El aspirante deberá seleccionar el proceso al que desea concurrir, cumplimentar la solicitud, aportar la documentación requerida y acreditar, cuando corresponda, el pago de los derechos de examen o la aplicación de alguna bonificación.
El plazo comienza a contar el 24 de septiembre y se prolongará durante 20 días hábiles, tal y como establece la resolución publicada en el BOE.
Cómo serán los exámenes
No todas las categorías tendrán las mismas pruebas.
Para Gestión Administrativa, por ejemplo, las bases establecen tres ejercicios eliminatorios. La fase de oposición supone el 60% de la puntuación final y el concurso de méritos el 40%.
En esta última fase se valorará la experiencia profesional, la formación y haber superado ejercicios en procesos selectivos anteriores. La experiencia puede aportar hasta 2,5 puntos, la formación hasta un punto y otros procesos selectivos hasta 0,5 puntos.
En las plazas de Cuidador/a, la fase de oposición consta de un primer cuestionario tipo test de 20 preguntas más cinco de reserva, para el que se conceden 30 minutos.
Quienes superen esa prueba deberán afrontar un supuesto práctico, a elegir entre dos propuestos, con un tiempo máximo de dos horas. Ambos ejercicios son eliminatorios.
Las restantes categorías cuentan con programas y ejercicios específicos en función de las funciones asociadas al puesto.
Dos plazas en La Gomera
A las 31 plazas de Lanzarote se suman otras dos plazas de Auxiliar Administrativo/a en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.
Los puestos pertenecen a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, grupo C, subgrupo C2, y se cubrirán mediante concurso-oposición y turno libre. La convocatoria contempla además la creación de una lista de reserva para esta categoría.
Al tratarse de plazas del subgrupo C2, la titulación de referencia para acceder a esta categoría es el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente, sin perjuicio de los requisitos específicos establecidos en las bases.
El texto íntegro de las bases fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 83, del 13 de julio. Posteriormente, el Boletín Oficial de Canarias publicó el anuncio de la convocatoria el 11 de agosto.
Los siguientes anuncios del proceso —como las listas de admitidos, fechas de las pruebas o resultados— se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones físico y electrónico de la sede del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.
Cuándo comienza el plazo para las 33 plazas
La publicación en el BOE de este miércoles es especialmente relevante porque pone en marcha oficialmente el plazo de inscripción de las dos convocatorias.
Tanto para las 31 plazas del Cabildo de Lanzarote como para las dos de San Sebastián de La Gomera, los aspirantes disponen de 20 días hábiles contados desde el jueves 24 de septiembre para presentar sus solicitudes.