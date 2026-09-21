El BOE lo confirma: cuatro nuevas plazas de empleo público en Canarias y 20 días para solicitarlas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha abierto este lunes, 21 de septiembre, el plazo para optar a cuatro plazas de empleo público en Canarias. Se trata de puestos de gestor administrativo en el Ayuntamiento de Agüimes, en Gran Canaria, que se cubrirán mediante oposición y por turno libre.
La convocatoria tiene un elemento especialmente relevante para quienes buscan acceder a la Administración: las plazas son para convertirse en funcionario de carrera y la titulación exigida es el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.
Las cuatro vacantes pertenecen a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo C y subgrupo C2. Sus códigos son SRE-F-02, SAJ-F-06, SAG-F-09 y SPU-F-17 y forman parte de la Oferta de Empleo Público de 2026 del Ayuntamiento de Agüimes.
Las bases son claras sobre el sistema de acceso: se trata de una oposición en turno libre. Esto significa que no están reservadas a trabajadores que ya formen parte de la Administración mediante promoción interna.
Quién puede solicitar las plazas
Entre los requisitos figura tener 16 años cumplidos y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa, contar con capacidad funcional para desempeñar las tareas y no haber sido separado del servicio de una Administración Pública ni encontrarse inhabilitado para empleo público.
En cuanto a los estudios, basta con disponer del título de Graduado en ESO o equivalente. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán contar con la correspondiente homologación o certificado de equivalencia.
La convocatoria admite asimismo a ciudadanos españoles y, en los términos fijados en las bases, a nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y otras personas incluidas en los supuestos establecidos por la normativa.
Plazo y cómo presentar la solicitud
El BOE establece un plazo de 20 días hábiles, contado desde el día siguiente a su publicación este lunes 21 de septiembre.
Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Agüimes. Los aspirantes tendrán que presentar la instancia normalizada, una declaración responsable y el justificante de abono de los derechos de examen.
La tasa es de 20 euros para los grupos C1 y C2. Las personas inscritas como demandantes de empleo durante al menos dos años en la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE tienen derecho a una reducción del 50%, siempre que acrediten esa situación.
Así será la oposición
El proceso incluye dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. El primero será un examen tipo test de 50 preguntas, más otras 10 de reserva, que deberá completarse en un máximo de 60 minutos. Para superarlo será necesario obtener al menos cinco puntos sobre 10. Cada tres respuestas incorrectas restarán el equivalente a una respuesta correcta.
El segundo ejercicio será práctico y tendrá una duración máxima de 120 minutos. Consistirá en resolver un supuesto o una batería de cuestiones relacionadas con las funciones del puesto. También será necesario obtener al menos cinco puntos.
El programa consta de 31 temas, que abarcan Constitución, régimen local, procedimiento administrativo, contratación pública, igualdad, prevención de riesgos laborales, ofimática y conocimientos sobre el municipio de Agüimes.
Además de adjudicar las cuatro plazas, la oposición servirá para constituir una lista de reserva para futuros nombramientos de personal interino.