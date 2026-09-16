El BOE confirma tres plazas de empleo público en Los Realejos: puestos y plazo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, 16 de septiembre, una convocatoria del Ayuntamiento de Los Realejos para cubrir tres plazas de personal laboral fijo. Los puestos corresponden a oficial de primera mecánico, cerrajero y oficios varios, todos mediante concurso-oposición y turno libre.
La publicación en el BOE activa además el plazo para participar en los procesos selectivos. Los interesados dispondrán de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución, por lo que el periodo comienza este jueves, 17 de septiembre.
Qué plazas de empleo público ofrece Los Realejos
La convocatoria contempla tres puestos diferentes, con una plaza para cada categoría:
- Una plaza de Oficial de Primera Mecánico.
- Una plaza de Oficial de Primera Cerrajero.
- Una plaza de Oficial de Primera Oficios Varios.
Las tres forman parte de la plantilla de personal laboral fijo y se cubrirán mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre, según recoge expresamente la resolución publicada en el BOE.
Esto significa que la convocatoria no está limitada a empleados que ya trabajen en la Administración mediante promoción interna, sino que está planteada como un proceso de acceso libre para quienes cumplan los requisitos establecidos en las bases.
Los tres puestos aparecen además identificados como vacantes dentro de la relación de personal publicada por la empresa municipal de servicios de Los Realejos para el área de Obras y Mantenimiento.
Cuánto tiempo hay para presentar la solicitud
Uno de los aspectos más importantes de la publicación de este miércoles es la apertura formal del periodo de inscripción.
El BOE establece un plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución. Al haberse publicado el miércoles 16 de septiembre, el cómputo comienza el jueves 17.
La resolución no fija directamente en el BOE los requisitos académicos, la documentación, las tasas o las características de las pruebas. Esa información debe consultarse en las bases completas de la convocatoria.
Estas fueron publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 107, de 7 de septiembre de 2026. El propio BOE remite a esas bases para conocer las condiciones que regulan cada proceso.
Dónde se publicarán las siguientes novedades
Tras concluir el periodo de presentación de solicitudes, el procedimiento continuará con las distintas fases establecidas en las bases.
El BOE señala que los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se publicarán conforme al procedimiento establecido en dichas bases. Por ello, quienes participen deberán consultar las publicaciones oficiales para comprobar futuras listas de admitidos, convocatorias de pruebas y resultados.
La resolución del Ayuntamiento de Los Realejos tiene fecha de 7 de septiembre y aparece este miércoles en la sección de Oposiciones y concursos del BOE, bajo la referencia BOE-A-2026-19288.