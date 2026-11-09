El CD Tenerife, ante el reto de volver a la más dolorosa normalidad

Al CD Tenerife no le queda más remedio que mirar hacia delante. Lo hará desde esta semana sin dejar de mirar hacia detrás para recuperar todos los recuerdos que dejó en la plantilla, el cuerpo técnico y la entidad un hombre noble como Jesús de Miguel.
La despedida oficial del futbolista madrileño cerró las dos semanas más duras de la historia de la institución tinerfeña, primero, con el adiós de Alberto Molina, leyenda blanquiazul, y después, con el trágico desenlace del fallecimiento de Jesús de Miguel y el dolor que va a quedar en una plantilla que tendrá que asimilar poco a poco su ausencia y convertir su recuerdo en un refuerzo positivo, por más que ahora sea imposible levantar el ánimo.
El club anunciará en las próximas horas los días de vuelta al trabajo de los profesionales dirigidos por Álvaro Cervera con el fin de preparar lo mejor posible el choque del domingo próximo (13.00 horas) ante el Ceuta. Será otro día muy especial para el tinerfeñismo, el día en el que regrese la competición al Rodríguez López, el primer partido sin Jesús de Miguel.
“Ahora toca estar juntos, jugar y dejarnos el alma por nosotros, por la afición, por la familia y sobre todo por ti, nuestro Demigol. Que sientas que eres parte de esta familia y nunca vas a dejar de serlo”, dijo Enric Gallego, entre sollozos, en el acto de despedida de su compañero. Y esa es la primera consigna del vestuario, arroparse, quererse, respetarse y juntarse todos impulsados por la figura de Jesús de Miguel.
La semana blanquiazul ha estado sobrecargada de emotividad y de dolor, de incomprensión e incredulidad. Regresar a la realidad será difícil. “Se deberá hacer frente a respuestas que la mente trata de dar ante una situación tan impactante e imprevisible, como, por ejemplo, la de qué hubiera pasado si hubiéramos hecho otra cosa diferente”, explicaba esta semana la psicóloga Ingrid Mulero en declaraciones al periódico Mediterráneo, subrayando que “ante una situación emocionalmente impactante o reciente, consideraremos que puede volver a pasar y esto puede generar cierta sensación de miedo”.
La recomendación de Ana Ibáñez, psiquiatra en el Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona y doctora especialista en medicina del deporte, es que “hay que explicar a los jugadores cómo van a ser los próximos días, cómo van a estar y que tienen un lugar de apoyo al que acudir. El equipo debe gestionar la pena y la rabia. Es importante descansar y, cuanto antes, hacer una reunión de equipo” donde habrá que gestionar, entre otras cosas, “el sentimiento de rabia” por la forma en que se produjo la pérdida del compañero.
Por otro lado, será de suma importancia convertir en estímulo positivo todo recuerdo relacionado con Jesús de Miguel, y para ello los profesionales blanquiazules han estado encontrando el apoyo unánime del mundo del fútbol, a todos los niveles, y de la sociedad nacional e internacional. Y es que en esta semana tan trágica como emotiva han ido llegando mensajes, imágenes, homenajes, fortaleciendo el recuerdo de Demi.
El mismo sábado por la noche, los madridistas Dean Huijsen y Thiago Pitarch le dedicaban palabras de respeto al jugador y de pesar a sus compañeros y familiares a través de sus redes sociales y ayer mismo Miguel, el delantero del Almería, le dedicó el gol del triunfo de su equipo (0-1) en Montilivi ante el Girona a los familiares y compañeros del delantero madrileño.
En los partidos de La Liga EA Sports y La Liga Hypermotion se repitieron los actos protocolarios pactados por la patronal para toda la jornada. Es decir, los dos onces iniciales y el equipo arbitral ingresaron en el campo con la camiseta dedicada a Jesús de Miguel y luego el árbitro y los capitanes depositaban un ramo de flores en el lugar aproximado del centro del campo donde quedó tendido Jesús de Miguel tras el impacto recibido de Jesús Owono. Luego se produciría un minuto de silencio, tras lo cual, comenzado el encuentro, en el minuto 9 de todos los partidos se paró el juego para recordar a Demi con una proyección en los videomarcadores.