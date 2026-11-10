El CD Tenerife vuelve al trabajo con Jesús de Miguel muy presente

El CD Tenerife regresó ayer a los entrenamientos tras atravesar los días más difíciles de su historia reciente por el fallecimiento de Jesús de Miguel. La plantilla del primer equipo regresó nuevamente al césped de la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez, en una jornada especialmente emotiva para futbolistas, cuerpo técnico y demás integrantes del club, quienes ya empiezan a prepara el duelo del próximo domingo frente al Ceuta.
El equipo dirigido por Álvaro Cervera intenta recuperar poco a poco la normalidad después de una semana marcada por el dolor, los homenajes y la despedida de un compañero cuya ausencia seguirá muy presente en el vestuario. La vuelta al trabajo supuso un paso especialmente complicado para un grupo que apenas unos días atrás despedía entre lágrimas al delantero madrileño en el estadio Heliodoro Rodríguez López, tras su fallecimiento el pasado 3 de noviembre como consecuencia de la entrada criminal del portero del FC Andorra, Jesús Owono.
El regreso a la actividad deportiva está acompañado en todo momento por el apoyo psicológico que el club ha puesto a disposición de los integrantes del vestuario. La prioridad pasa por atender y gestionar de manera individual las necesidades emocionales de cada uno de los profesionales que conviven en el día a día de la parcela deportiva. Futbolistas, cuerpo técnico, personal médico, auxiliares y utilleros forman parte de un entorno que compartía a diario con Jesús de Miguel y que ahora debe aprender a convivir con su ausencia.