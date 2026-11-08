Marta Huerta de Aza, árbitra del Comité Tinerfeño, rompe a llorar en el homenaje a Jesús de Miguel

La árbitra Marta Huerta de Aza, perteneciente al Comité Tinerfeño de Árbitros, no pudo contener las lágrimas durante el minuto de silencio celebrado en memoria de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido el pasado martes.
La escena se produjo este sábado, 7 de noviembre, antes del encuentro entre el Cádiz CF y el Real Oviedo, y dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada.
La colegiada, que dirigía el partido disputado en el estadio del Cádiz, se mostró visiblemente afectada durante el minuto de silencio por el delantero blanquiazul.
La imagen ha tenido una especial repercusión entre los seguidores del CD Tenerife, todavía conmocionados por el fallecimiento de Jesús de Miguel, de 30 años, tras el grave choque sufrido durante el encuentro frente al FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López.
Lágrimas durante el minuto de silencio
Antes del comienzo del Cádiz-Real Oviedo, la colegiada fue la encargada de depositar un ramo de flores en el centro del terreno de juego, acompañada por los capitanes de ambos conjuntos.
Después, los jugadores se reunieron para guardar un minuto de silencio en recuerdo de Jesús de Miguel. Fue entonces cuando Huerta de Aza no pudo contener la emoción y las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro.
Las imágenes mostraron a la árbitra visiblemente afectada, en un homenaje en el que también se emocionaron varios futbolistas.
El recuerdo al delantero del Tenerife continuó una vez iniciado el encuentro. En el minuto 9, coincidiendo con el dorsal que llevaba Jesús de Miguel, el partido se detuvo para dedicarle una nueva ovación.
Fue la propia Marta Huerta de Aza quien inició los aplausos, a los que se sumaron futbolistas y aficionados, mientras la imagen del delantero aparecía en los videomarcadores del estadio.
«Siempre en nuestro recuerdo». El fútbol, unido en memoria de Jesús de Miguel. #CádizRealOviedo | #SiempreEnNuestroRecuerdo https://t.co/W0qI3n7T97— LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 7, 2026
Quién es Marta Huerta de Aza
La emoción de Marta Huerta de Aza cobra especial significado por su vinculación con el fútbol de la Isla, ya que pertenece al Comité Tinerfeño de Árbitros, aunque es natural de Palencia.
La colegiada ha protagonizado algunos de los avances más importantes del arbitraje femenino español en los últimos años. En junio de 2024 hizo historia al convertirse en la primera mujer que alcanzaba la categoría profesional masculina como árbitra principal en España, tras conseguir el ascenso a Segunda División.
Como recogió entonces DIARIO DE AVISOS, Huerta de Aza también había participado en competiciones internacionales, entre ellas la Eurocopa femenina de 2022, el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023 y la Liga de Campeones femenina.
Su trayectoria también recibió el reconocimiento del Gobierno de Canarias, que la incluyó entre los galardonados con los Premios al Deporte Canario 2024, en la categoría de Deporte e Igualdad.
El fútbol sigue recordando a Jesús de Miguel
El fallecimiento del delantero del CD Tenerife, ocurrido el 3 de noviembre de 2026, ha provocado numerosas muestras de solidaridad en los estadios españoles.
Durante este fin de semana, los homenajes se han sucedido antes de los encuentros y también durante el minuto 9 de los partidos, en recuerdo del dorsal que lucía el futbolista.