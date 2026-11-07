Serás eterno, Jesús de Miguel. El CD Tenerife, sus aficionados y el fútbol español e internacional, en general, se despidieron de Jesús de Miguel. Lo hicieron a través del respeto y de la emoción en un acto solemne escenificado en el lugar donde el delantero blanquiazul realizó su último baile.
Sobre el césped del coliseo blanquiazul, un ramo de flores reposando en el lugar exacto donde De Miguel cayó derribado fatalmente por Jesús Owono, en las gradas la misma sensación de incredulidad e impotencia de la semana más triste que recuerda el tinerfeñismo.
Pero no fue sólo en el Heliodoro Rodríguez López donde se le rindió homenaje al malogrado atacante blanquiazul. Sevilla y Alavés lo hicieron el viernes en el primer partido de la jornada de la Liga Hypermotion y de la Liga EA Sports que se jugó debido a la negativa de LaLiga de aplazar la fecha por la petición de la AFE, donde Jesús de Miguel era miembro de su junta directiva.
En todos los campos de Primera y Segunda, siguiendo el mismo protocolo, los jugadores y el equipo arbitral saltaron al campo luciendo una camiseta Con una leyenda dedicada a Demi y el colegiado principal del encuentro depositó un ramo de flores en el lugar aproximado del centro del campo donde quedó tendido Jesús Miguel.
En el Málaga-Racing de Santander del mediodÍa se repitió el protocolo con todos los jugadores en pie al igual que los aficionados unidos en un aplauso unánime y con vítores en las gradas y en el Burgos-Celta B que inauguró la actividad en la categoría donde competía Demi, el protocolo y dos detalles más.
Álvaro Marín, delantero del conjunto vigués, anotó el 0-1 y se fue al banquillo de su equipo para mostrar la camiseta de recuerdo de Jesús de Miguel al que dedicó su acierto. La curiosidad resultó que el último gol que marcó Demi en su trayectoria deportiva se lo hizo al filial céltico en Balaídos en aquel agónico empate a uno en el tiempo de descuento en la pasada temporada.
Álex Forés, delantero centro del cuadro burgalés, anotó el 2-1 posteriormente, en la recta final de la contienda y se señaló a su número en el pantalón, el nueve, como Demi, antes de enviar un beso y una señal hacia el cielo.
Fueron algunas de las muestras de cariño y de respeto que recibió un futbolista que ya no está en cuerpo, pero siempre estará en el alma de los blanquiazules que ayer fueron al Heliodoro Rodríguez López a decirle hasta siempre al 9 del CD Tenerife.
Desde bien temprano, mucho antes de la apertura de puertas fijada inicialmente para las 16.00 horas, las colas en los exteriores del recinto capitalino eran notables y la presencia de aficionados en la puerta nueve, donde se han depositado ofrendas florales y cientos de detalles de aficionados, clubes, empresas e instituciones, era masiva.
Por allí se pasó Enric Gallego junto a su señora y a su hijo. Vestido de negro, impecable, elegante, dolorido, en silencio. Gallego suspiró delante del improvisado mausoleo de su compañero. Allí recibió el pésame de fieles locales antes de entrar en el Heliodoro.
En las colas, gente con camisetas de todas las etapas del CD Tenerife, muchas nuevas, con el nombre y el número de Jesús de Miguel, casi agotadas en las tiendas oficiales. Compañeros recientes como Maikel Mesa, de luto, roto de dolor, y leyendas de otras etapas también estuvieron presentes en un Rodríguez López donde estuvieron las categorías inferiores de la entidad así como el primer plantel y el resto de equipos del CD Tenerife femenino.
Sobre el césped, instalados frente al altar presidencial y con una lona en el centro de la grada Popular con la imagen del jugador madrileño y la leyenda ‘Eterno Demi 9’, un sinfín de sillas que fueron ocupadas por representantes políticos, institucionales, medios de comunicación, representantes federativos y militares. En ellas había espacio también para leyendas del fútbol español como Rafael Gordillo, Andoni Goikotxtea o José Manuel Asensi, que fueron llegando mientras los jugadores blanquiazules eran recibidos con aplausos en su paso hacia los vestuarios.
La primera gran ovación del acto se la llevó la delegación de la UD Las Palmas, con su presidente, Miguel Ángel Ramírez y sus cuatro capitanes, entre ellos el candelariero Kirian Rodríguez, a la cabeza. Fueron recibidos por los consejeros locales y el presidente blanquiazul, Felipe Miñambres, en cuyo rostro se reflejaba la tristeza, el dolor y el cansancio de la semana más dura de la historia de la institución tinerfeña.
“Cambiaría volver a descender a Primera RFEF porque este chico siguiera vivo”, afirmaba con lágrimas en los ojos César, uno de los abonados más antiguos de la entidad. Es un trueque que todos los que quieren al CD Tenerife harían con los ojos cerrados.
El estadio volvió a ponerse en pie para recibir a los compañeros de Jesús de Miguel y a sus entrenadores. Cabizbajos, de escrupuloso luto, con riguroso orden tomaron asiento antes de que el periodista José Manuel Pitti tomara la palabra para iniciar el acto pidiendo un minuto de silencio.
Luego sonó el himno del Centenario blanquiazul cantado al unísono por los presentes y de inmediato el Frente Blanquiazul, siempre infatigable en sus ánimos, se arrancó con el cántico de “Jesús, Jesús, Jesús de Miguel”, secundado por el resto de los asistentes el acto entre aplausos.
Las imágenes del acto de presentación de Jesús de Miguel como tinerfeñista y los goles que anotó como blanquiazul, proyectados en las pantallas instaladas para la ocasión fueron seguidas con máximo respeto, aquellos tantos de enorme belleza anotados al Real Madrid B o el último frente al Celta B. Palabras suyas en rueda de prensa, más la celebración del ascenso y un mensaje de José Manuel Pitti hacia su familia hicieron brotar muchas lágrimas: “No están solos, una Isla entera comparte sus lágrimas y el tinerfeñismo guardará siempre la memoria de Jesús”.
🖤 Eterno Demi https://t.co/P7QxoS5Cij— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 7, 2026
El capitán blanquiazul, Enric Gallego, tomó el turno de palabras, con el aliento encogido y el corazón roto para recordar al “Jesús de Miguel persona, el que estaba detrás de esa camiseta”. “Ninguno de nosotros está preparado para esto, hablo en nombre de los compañeros, nos cuesta creer que ya no estás con nosotros ni escuchar tu voz o vivir contigo esos momentos que, sin darnos cuenta, terminan siendo lo más importante”.
"Hablar de ti en pasado. Es tremendamente injusto" 💔 Enric Gallego, la voz de un corazón roto, el del CD Tenerife tras la perdida de Jesús de Miguel 😔 https://t.co/eY9HQZkRNo— DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2026
Felipe Miñambres, presidente blanquiazul, subió al altar para continuar el homenaje. “Queremos dar las gracias a todos los presentes y a todas las personas que han estado junto a la familia de Demi y a todos los trabajadores internos y externos que han logrado que esto sea posible en tan poco tiempo”, dijo Miñambres, que desveló que conocía a De Miguel desde 2019 desde que compartió vestuario con su hijo Alberto en el Unión Adarve. “Mi hijo me dijo que era tímido pero que era un gran compañero y así era Demi, una gran persona, un gran compañero, una persona cercana para el que lo necesitaba, una persona que no pedía, una persona que daba”, desvelaba el dirigente, ex jugador y ex entrenador blanquiazul destruido por ausencia de un hombre cuya timidez “desaparecía en el área”. “Ya no habrá más goles de Jesusito, pero sí un recuerdo eterno que tendremos todos nosotros, descanse en paz, Jesús de Miguel Alameda” acertaba a decir para despedirse entre lágrimas.
Rayco García, máximo accionista del CD Tenerife, fue el encargado de cerrar el turno de intervenciones. Arrancó su alocución con un suspiro antes de señalar que “no hay palabras para describir el dolor de su familia” y agradecer a los profesionales sanitarios que atendieron a Jesús de Miguel y a sus familiares en unos momentos tan terribles como los que vivieron desde el lunes cuando el jugador cayó sobre el césped del Heliodoro hasta el el último de sus alientos.
“Los canarios somos gente solidaria que ayudamos a los nuestros y se ha notado en estos días”, dijo Rayco García antes de darle “gracias” a Miguel Ángel Ramírez y a la UD Las Palmas “por su afecto sincero”. “Dentro de lo malo pueden estar tranquilos que Carla, la hija de Demi, jamás va estar sola”, prometió el máximo accionista blanquiazul que pidió que “entre todos vamos a apadrinar a esa niña, no vamos a permitir que le falte nada. Ahora lo mejor que podemos hacer por Demi es cuidar a su familia y su legado”.
"Gracias a nuestros hermanos de la UD Las Palmas por su increíble apoyo. Esta es la Canarias que yo quiero" ❤️ Del CD Tenerife para la UD. En el fútbol el eterno rival… pero en la desgracia un hombro en el que llorar 🥹 Las palabras de Rayco en el homenaje a Jesús de Miguel ✨ https://t.co/GogF75ZolK— DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2026