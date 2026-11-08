Dos jóvenes tinerfeños se miden con la élite mundial de la robótica

Tienen 12 y 9 años, en ocasiones hablan entre ellos en inglés y manejan códigos que para algunos adultos pueden ser indescifrables. La pasión de Dailos y Neizan Martín Torres por la robótica comenzó desde que eran muy pequeños, motivados por Javier, su padre, que es informático.
Los robots educativos los acompañaron durante los primeros años de su infancia hasta que el entretenimiento se fue transformando en retos sencillos que poco a poco se fueron complejizando y los fueron acercando a la ciencia, la tecnología y las matemáticas.
Antes de la pandemia de Covid-19, Dailos, el mayor de los dos, fue a clases de robótica, hasta que junto a su hermano “se fueron profesionalizando” en su casa, en La Orotava, donde tienen una habitación exclusiva en la que han colocado el tablero y el tapete y le dedican a la robótica “todo el tiempo libre que pueden”, apunta Dailos.
Lo aclara porque además, ambos juegan al ping pong, al ajedrez, y estudian percusión. La mayor parte de las dudas las resuelven a través de Internet, ya que, al ir a un colegio bilingüe, es un idioma que dominan con facilidad. Las matemáticas no son un obstáculo, todo lo contrario, les encantan. Prueba de ello es que este año Dailos fue uno de los ganadores del Torneo de Matemáticas de Canarias y compitió en las Olimpiadas Nacionales que se celebraron en Barcelona.
Los resultados lo demuestran. En 2025 se proclamaron campeones de robótica de Canarias; en 2026 lograron la quinta posición en el Campeonato Nacional de España celebrado en Cáceres y recientemente conquistaron el primer puesto en la categoría RoboMission Elementary de la final nacional WRO 2026, celebrada en Andorra.
Un robot está compuesto de distintas partes, una estructura o armazón, los sensores (dispositivos que captan la información del entorno, como pueden ser la luz, el sonido, la temperatura, la proximidad o el movimiento), el controlador o procesador, que recibe los datos de estos, y los motores, que ejecutan el movimiento de las distintas piezas. A cada campeonato que acuden, Dailos y Neizan ajustan el robot en función de la misión que tengan que cumplir.
Lo construyen con piezas de Lego, aunque este año también les permitieron piezas fabricadas en 3D y, como tienen una impresora, aprovecharon para diseñar las pinzas y hacerlas muchas más finas, de manera que no rocen el suelo y le permita moverse mejor.
En su caso, han optado por un diseño bastante sencillo y justamente por eso han conseguido muchas felicitaciones, porque puede ejecutar todas las instrucciones que le dan para cumplir su misión y que programan en el ordenador.
En el laboratorio improvisado de su casa, entre piezas de Lego y prototipos en 3D, Dailos y Neizan no solo han aprendido a dar órdenes a un procesador, sino también a comunicarse con una mirada, a coordinarse bajo presión, y a encajar los errores como parte del aprendizaje.
El próximo reto
En apenas un mes, estos dos jóvenes villeros tienen un nuevo desafío: medirse con la élite mundial y representar a España en la final internacional de la World Robot Olympiad, que se celebrará del 8 al 10 de diciembre en Puerto Rico.
Compiten como TechnoBros, un equipo independiente con soporte 100% familiar. Su padre siempre ha sido su entrenador y su madre, Celina, viaja como apoyo logístico y emocional imprescindible para los pequeños.
El tema de este año es Los robots se encuentran con la cultura y en su categoría es la música. En el tablero habrá instrumentos musicales, notas, micrófonos, y cables listos para preparar el concierto en el que el robot se convertirá en una auténtica estrella del rock.
Las distintas notas musicales están diferenciadas por colores, roja, amarilla, verde, azul, negra y blanca. La misión es colocarlas en las zonas objetivo del color correspondiente.
Lo mismo tendrá que hacer con el micrófono, que deberá estar dentro de la zona amarilla y, además, quedar en posición vertical. El reto no termina ahí. Para que la música suene, el amplificador tendrá que estar conectado a los altavoces y, para ello, el robot debe acomodar los cables en las zonas grises situadas entre el amplificador y los altavoces y llevar tres instrumentos al camerino, en concreto, una guitarra, un teclado y unas congas. Además de estos retos, el primer día de la competición les dan un reto sorpresa y disponen de entre dos y tres horas para resolverlo y explicar toda la programación al jurado.
Son tres jornadas intensas. La primera de ellas está dedicada a los entrenamientos, la preparación técnica y la ronda de pruebas, mientras que la segunda y la tercera son íntegramente para el desarrollo de la competición de todas las categorías. También para las familias, que “sufren” y pasan nervios en las gradas.
Tienen claro que representar a España en una final internacional es una gran oportunidad para TechnoBros y por eso la familia lleva preparándose desde hace mucho tiempo. Más allá de los circuitos y las horas frente al ordenador y el tapete, este viaje a Puerto Rico representa la culminación de un trabajo en equipo donde la complicidad entre hermanos se ha convertido en su mayor fortaleza.
Sin embargo, en esta ocasión deben enfrentar antes otro desafío que no se resuelve ajustando sensores en el ordenador, sino en el presupuesto. Tras haber asumido íntegramente de su propio bolsillo los gastos de todos los campeonatos anteriores y de todos los materiales que necesitan, el coste que exige viajar al mundial, que además se celebra en otro continente, supera con creces las posibilidades de una economía familiar.
Al no estar considerada la robótica como un deporte ni tener una federación, club o entidad que la respalde, tampoco pueden recibir subvenciones por parte de las instituciones. Son empresas las que impulsan las competiciones y confían que a medida que se vaya institucionalizando, también se profesionalice, bien como deporte o como olimpíada científica. Pero todavía ese momento no ha llegado y la única alternativa que pueden barajar es dar a conocer su proyecto para conseguir patrocinadores y colaboraciones de particulares que les permitan costear, además de los pasajes en avión, el alojamiento, la inscripción, manutención y las ceremonias de la final, que suponen un total de 8.800 euros.
Campaña de ‘crowfunding’
Para ello han iniciado una campaña de crowfunding a través de la plataforma GoFundMe titulada TechnoBros rumbo a Puerto Rico-Help our Family Team!, que se encuentra en el enlace https://www.gofundme.com/f/tecno. También han creado un canal de Instagram, technobrosteam, donde cuentan su proyecto y tienen el correo electrónico technobrosteam@gmail.com para que cualquier persona o empresa interesada pueda brindarle su apoyo también a través de esta vía. El nombre de aquellas que donen más de 150 euros irá impreso en las camisetas de Dailos y Neizan.
Para Javier y Celina ver cómo la robótica no cuenta con los mismos respaldos que otras disciplinas es una realidad difícil de encajar, sobre todo cuando saben que sus hijos están preparados para medirse con los mejores del mundo y poner en alto el nombre de Canarias y de todo un país.
Cada aportación, por pequeña que sea, acerca un poco más a estos dos pequeños talentos a Puerto Rico. Apoyar a TechnoBros no es solo costear un viaje, es respaldar el esfuerzo, la constancia de Dailos y Neizan y demostrar que la pasión por la ciencia y la tecnología merece tener las mismas oportunidades que cualquier otro logro deportivo o académico.