Cristina Valido aspira a revalidar el próximo 29N su escaño en el Congreso como cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife de la alianza Coalición Canaria-Primero Canarias. En un escenario político marcado por la fragmentación parlamentaria y la incertidumbre sobre los futuros pactos, la candidata reivindica la necesidad de una voz propia para las Islas. La vivienda, la financiación autonómica y la migración centran una entrevista en la que también fija sus condiciones ante la próxima legislatura.
-Desde CC defienden limitar la compra de vivienda por extranjeros. ¿En qué datos se apoyan para sostener que esta medida tendría un impacto positivo en el mercado inmobiliario canario?
“El año pasado, el 25% de las viviendas vendidas en Canarias fueron adquiridas por personas que no residen en las Islas. Los canarios no podemos competir con su capacidad adquisitiva y sus rentas, que les permiten ofrecer precios más altos. Lo vemos especialmente en el sur y en las zonas turísticas, donde muchas viviendas se compran como inversión. Esto provoca que, cuando un residente visita una vivienda, el precio suba si aparece otro comprador dispuesto a pagar más”.
-Uno de los perfiles más afectados por la crisis habitacional es el de los jóvenes. ¿Qué puede hacer el Estado para facilitarles el acceso a una vivienda?
“Pedimos al Estado que facilite el acceso de los jóvenes al crédito. Hay quienes podrían pagar una hipoteca incluso más barata que el alquiler, pero no consiguen financiación. Aquí, además, esta dificultad se agrava por nuestra condición de archipiélago, el suelo limitado y una oferta de vivienda mucho menor que en el territorio continental”.
-En materia migratoria, ¿temen que un Ejecutivo del PP pueda frenar la derivación obligatoria de menores, teniendo en cuenta el rechazo que el partido ha mantenido?
“Nosotros vamos a pelear con el Gobierno que venga y con el presidente que venga, se llame Sánchez o se llame Feijóo. No solo vamos a defender el mantenimiento de este acuerdo y de esta ley, sino que queremos profundizar en los mecanismos de solidaridad de la UE para responder a tragedias migratorias como la de Canarias. Nuestra posición no cambiará: la derivación de menores migrantes, o de adultos cuando los centros estén llenos, debe ser una obligación del Estado. Con respecto al PP, quiero confiar en que, si ha alegado que su negativa a la derivación de los menores al resto de comunidades autónomas obedecía a una cuestión de financiación adecuada, esa financiación se producirá y no tendrán excusas para realizar las derivaciones, porque dependerá del Gobierno”.
-¿Será la reforma del sistema de financiación autonómica otro de los aspectos clave para apoyar o no a los bloques en una investidura?
“Sí, creo que es un aspecto fundamental. Necesitamos una financiación justa y adaptada a la población que tenemos. Esos números están hechos y ya se han planteado: hablamos de 1.300 millones más, sin tener en cuenta las economías que genera el propio Régimen Económico y Fiscal (REF) cuando se elaboran los presupuestos. Si el señor Feijóo o el señor Sánchez tienen que llamar a Canarias para pedir su apoyo para la investidura, tendrán que hablarnos de financiación autonómica. Y de muchísimos otros asuntos”.
-Si el PP necesitara su voto para gobernar con Vox, ¿qué postura adoptarían? ¿Hay líneas rojas?
“Para hablar con Feijóo o con Sánchez no hay líneas rojas. Otra cosa es que nos pidan que apoyemos cosas de sus socios que no vamos a respaldar. Igual que dijimos que no a la amnistía, diremos que no a otras cuestiones”.
-¿Por qué un ciudadano que quiere votar a un partido nacionalista para que el Archipiélago tenga voz en el Congreso debería elegir a CC y no a otras formaciones de obediencia canaria, como Drago?
“Yo no voy a decir por qué no deberían votar a otros partidos. Lo que sí puedo decir es que CC lleva tres años y medio trabajando exclusivamente por esta tierra. Nuestra única dedicación ha sido defender a Canarias en el Congreso. No nos sometemos a nadie, salvo a las necesidades y demandas de las Islas. Es una trayectoria que se puede valorar: estar allí para mantener, conseguir y defender los asuntos de Canarias en la Cámara”.
-¿Puede el resultado de las generales modificar la estrategia de CC de cara a las próximas elecciones autonómicas?
“Mi abuela decía que las escaleras se suben de una en una. Estamos a las puertas de unas elecciones generales que ya son un reto enorme para territorios como este y para partidos como el nuestro. Después de las generales tocará hacer las lecturas oportunas, cuando la gente vote y podamos analizar qué es lo que quiere”.