La candidata número uno de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, abogó este lunes por extender a El Hierro la bonificación del 60% del IRPF y financiar el 100% del transporte de mercancías hasta su destino final: “No puede ser que la cesta de la compra esté más cara aquí que en otras islas”.
Durante una visita acompañada por el candidato de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) al Senado, Javier Armas, Valido reafirmó su “compromiso” con El Hierro y “la defensa de los intereses de los herreños durante “toda” la legislatura: “Estos años he venido a El Hierro con frecuencia, no solo a La Restinga a interesarme por lo que ocurría allí, sino a sentarme en la misma plaza del pueblo, a escuchar a la gente de La Restinga, sus demandas, y las he llevado al Congreso”.
Tras reunirse en Tenerife con miembros de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Cristina Valido alertó de que el sector primario isleño “se la juega” ante el futuro del Posei y reclamó que estas ayudas sigan llegando “directamente desde Bruselas”. La candidata declaró que sería perjudicial que esos fondos pasaran a distribuirse desde Madrid, porque obligaría al campo canario a competir por los recursos con comunidades como Andalucía y Cataluña: “Para nosotros es clave ser fuertes en Madrid para exigirle al Gobierno de España que haga las gestiones necesarias en Bruselas”.
Valido también reclamó que la Administración General del Estado abone la aportación adicional que le corresponde al Posei para evitar que Canarias tenga que seguir adelantando esos fondos “año tras año”.
La agenda de CC para hoy incluye la presentación del contrato Defendiendo Canarias.