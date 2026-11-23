El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar ha reclamado ante el pleno del Parlamento Europeo una respuesta urgente de la Unión Europea a la crisis migratoria que atraviesa El Hierro, instando a activar los mecanismos de solidaridad contemplados en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y a impulsar la redistribución de migrantes entre los Estados miembros.
El político canario ha advertido de la elevada presión migratoria que soporta la Isla desde hace semanas ante la llegada de embarcaciones procedentes de las costas africanas.
“La isla de El Hierro se encuentra en este minuto acuciada, durante semanas ya, con una llegada, con una afluencia impactante de embarcaciones de gente desesperada que es rescatada en la mar”, ha señalado durante su intervención.
López Aguilar también ha querido reconocer la labor de la población herreña y de las administraciones locales e insulares en la atención a las personas migrantes.
“Todo tributo y todo respeto a la ciudadanía herreña es poco”, ha manifestado, destacando la humanidad y la solidaridad demostradas ante esta situación.
López Aguilar reclama la solidaridad de Europa con El Hierro
El eurodiputado ha defendido la necesidad de aplicar los mecanismos de solidaridad recogidos en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que contempla el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros.
“Esta es una situación de crisis mayúscula, que reclama imperiosamente la aplicación del pilar de su pacto de solidaridad de migraciones y asilo”, ha afirmado.
López Aguilar ha explicado que los traslados de migrantes a otras islas del Archipiélago y a la Península han contribuido a aliviar la presión que soporta El Hierro.
Asimismo, ha destacado la reforma legislativa impulsada por el Gobierno de España para facilitar la distribución de los menores migrantes entre comunidades autónomas.
Sin embargo, el eurodiputado considera que estas medidas deben ir acompañadas de una mayor implicación de los países comunitarios para hacer frente a la situación que atraviesa Canarias.
“Hace falta redistribución europea y solidaridad europea cuanto antes”, ha concluido ante el pleno del Parlamento Europeo.