El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Viviendas Municipales, proyecta una nueva promoción de 60 viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler en El Sobradillo, en una parcela de titularidad municipal situada en la avenida Pico Teide (manzanas C-4.45 y C-4.53 del sector Barranco Marrero).
La actuación, que ya avanzó el miércoles DIARIO DE AVISOS, cuenta con el respaldo de un informe técnico de viabilidad urbanística que avala la idoneidad de este suelo, actualmente urbanizado y sin edificar desde hace más de cuatro décadas, para dar respuesta a la demanda habitacional del Suroeste. En este sentido, en cuanto finalice el periodo de exposición pública se podrán iniciar los trámites para redactar los pliegos de la licitación de la obra.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “atender de verdad a nuestros barrios y velar por el bienestar de cada vecino es la auténtica prioridad de este equipo de gobierno, impulsando soluciones tangibles que mejoran la vida en nuestras calles y ofrecen nuevas oportunidades de futuro”.
Por su parte, la concejala de Proyectos Estratégicos, Carmen Pérez, explica que “este proyecto ejemplifica a la perfección cómo debemos planificar el futuro de Santa Cruz: integrando soluciones habitacionales con una visión de ciudad cohesionada, moderna y respetuosa con los espacios dotacionales que vertebran nuestros barrios”.
El proyecto se acoge a las medidas extraordinarias aprobadas en Canarias mediante el Decreto-ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, y la reciente Ley 7/2026, que permiten habilitar suelos dotacionales municipales para vivienda protegida de promoción pública sin necesidad de modificar el Plan General de Ordenación (PGO).
Al respecto, la concejala de Viviendas, Belén Mesa, señaló que “estamos volcados en dar respuestas valientes y efectivas a la situación de emergencia habitacional, materializando promociones públicas de alta calidad que aseguran un alquiler asequible y dan estabilidad a las familias santacruceras”.
La propuesta arquitectónica sobre la parcela triangular -con una superficie total ejecutada de 12.348 metros cuadrados (m2) y linda con la avenida Pico Teide y las calles Volcán Chaorra y La Brega- ha sido diseñada bajo criterios de sostenibilidad y calidad urbana.
Se prevé que el edificio ocupe una parcela neta edificable de 1.234 m2 en el sector norte, con una altura máxima de cuatro plantas, una edificabilidad de 4.936 metros cuadrados y dos plantas bajo rasante destinadas a 60 plazas de aparcamiento. Asimismo, el proyecto incorpora 1.023 metros cuadrados de espacios libres de uso público que incluirán un área ajardinada y un eje peatonal de conexión. Por último, la ordenación preserva hacia el sur, en la calle Volcán Chaorra, una parcela de 10.091 m2 para albergar en el futuro un centro escolar.