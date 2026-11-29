Una boda con siete asistentes convocados a mesas electorales, un pueblo que pierde la oportunidad de batir su récord de votación por un voto por correo y un cerrajero que acaba siendo protagonista en Tenerife. Las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, han dejado numerosas anécdotas durante las primeras horas de la jornada.
Más allá de los datos de participación y las declaraciones de los líderes políticos, los comicios han dado lugar a situaciones inesperadas en distintos puntos de España, desde problemas con el DNI digital hasta intervenciones de la Guardia Civil para constituir mesas electorales.
Una boda marcada por las elecciones generales
Una de las historias más curiosas del 29N tiene como protagonistas a los asistentes a una boda. Según ha recogido RTVE, siete de ellos, incluido el propio novio, fueron designados para formar parte de mesas electorales.
La coincidencia entre la celebración del enlace y las elecciones generales ha convertido una cita familiar en una de las anécdotas de estos comicios.
Un voto por correo impide batir un récord
El pequeño municipio de Villarroya, en La Rioja, con nueve vecinos empadronados, ha vuelto a captar la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, en esta ocasión no ha podido repetir su particular hazaña.
La localidad estableció en las elecciones generales de 2023 un récord de apenas 26 segundos para completar la votación de sus electores.
Este domingo, según informa EFE, un voto por correo ha trastocado los planes de los vecinos. La cartera todavía no había llegado cuando abrió el colegio electoral, lo que ha impedido completar la votación en tiempo récord.
Un cerrajero, protagonista de la jornada electoral en Tenerife
En Santa Cruz de Tenerife, los primeros votantes del colegio electoral del Barrio Nuevo Obrero, en Ofra, se encontraron con un contratiempo cuando acudieron a depositar sus papeletas.
Tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS, una cerradura rota retrasó la apertura de las puertas del recinto, situado en la calle Albornoz Sombrita. Los ciudadanos tuvieron que esperar a la llegada de un cerrajero para poder acceder al colegio.
La jornada electoral también ha dejado imágenes de colas desde primera hora en este barrio de la capital tinerfeña.
Pese a las incidencias iniciales, a las 9.28 horas ya estaban constituidas las 2.941 mesas electorales de Canarias, donde más de 1,8 millones de personas están llamadas a las urnas.
La Guardia Civil, en busca de dos miembros de una mesa
En la localidad turolense de Andorra, la ausencia de dos personas convocadas para formar parte de una mesa electoral obligó a intervenir a la Guardia Civil.
Los agentes localizaron y trasladaron hasta el colegio electoral al miembro titular y al suplente que no se habían presentado, lo que permitió constituir finalmente la mesa y comenzar la votación.
Mónica García olvida el DNI y se queda sin cobertura
La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha protagonizado uno de los momentos curiosos de la jornada electoral.
La titular de Sanidad acudió a su colegio sin el documento nacional de identidad físico e intentó identificarse mediante la aplicación MiDNI.
Sin embargo, los problemas de cobertura en el interior del recinto la obligaron a salir para intentar acceder a su identificación digital, según han informado la Cadena SER y Antena 3.
Feijóo vota en el instituto donde estudió Pedro Sánchez
Otra de las coincidencias de este domingo la ha protagonizado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El líder de los populares ha ejercido su derecho al voto en el instituto Ramiro de Maeztu, en Madrid, el mismo centro educativo en el que estudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Una camiseta que acaba en la Junta Electoral
En Tomares, Sevilla, la presidenta de una mesa electoral del CEIP El Carmen acudió al colegio con una camiseta en la que podía leerse el mensaje “Stop Gaza”.
La situación motivó una consulta a la Junta Electoral de Zona, que finalmente autorizó a la mujer a mantener la camiseta durante toda la jornada, según informa Europa Press.
Una mesa electoral que cerrará más tarde
En Barbate, Cádiz, la Junta Electoral de Zona ha autorizado prolongar durante media hora el horario de votación de una mesa electoral debido al retraso registrado en su apertura.
La incidencia se produjo después de que sus integrantes creyeran que faltaban papeletas de algunas candidaturas. Una revisión posterior permitió comprobar que estaban todas.
Los electores de esta mesa dispondrán hasta las 20.30 horas, horario peninsular, para depositar su voto.