La jornada electoral de este domingo, 29 de noviembre, ha arrancado con la primera incidencia en Tenerife. Una cerradura rota ha retrasado la apertura de las puertas del colegio electoral del Barrio Nuevo Obrero, en Ofra, situado en la calle Albornoz Sombrita, en Santa Cruz de Tenerife.
Esta circunstancia ha impedido que el centro abriera sus puertas a la hora prevista, obligando a los primeros votantes a permanecer en el exterior del recinto a la espera de la llegada de un cerrajero.
Poco después, dos cerrajeros conseguían abrir la puerta del colegio electoral, permitiendo finalmente el acceso de la ciudadanía para ejercer su derecho al voto.
Tras solventarse la incidencia, el centro ha podido iniciar la jornada electoral.