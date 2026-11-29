El artista canario más escuchado de la historia ha lanzado un mensaje a sus seguidores en redes sociales en vísperas de las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre. Quevedo ha compartido a través de sus historias de Instagram una noticia de DIARIO DE AVISOS con la que ha dejado entrever su posicionamiento político de cara a la cita con las urnas.
En concreto, el artista se ha hecho eco de una información publicada por este periódico con el titular “Vox rechaza los canarismos porque los considera “adoctrinamiento” “, acompañado de un significativo mensaje: “Una de las mil cosas, pero recuérdenlo mañana”.
La publicación, que poco después fue eliminada, se difundió durante la noche antes a las elecciones, lo que supone una referencia directa a la cita con las urnas, en la que el cantante se dirige a sus fans para que tengan presente la postura de VOX respecto al uso de los canarismos, entre otras.
Una referencia a los canarismos
La noticia compartida por Quevedo, publicada originalmente el 29 de octubre de 2025, recoge la aprobación en el Parlamento de Canarias de una proposición no de ley del Partido Popular para impulsar un plan de promoción y difusión de las expresiones lingüísticas propias del Archipiélago, que contó con el voto en contra de Vox.
El artista, que ha reivindicado sus raíces canarias en numerosas ocasiones a través de su música, ha recuperado esta información coincidiendo con la celebración de las elecciones generales.
Quevedo y su posicionamiento político
A diferencia de otros artistas que han manifestado abiertamente sus preferencias políticas, Quevedo no ha expresado en esta publicación su apoyo explícito a ninguna candidatura, aunque sí ha mostrado su disconformidad con la postura de Vox.
Entre las cuentas que sigue el cantante en Instagram figura, además, Drago Canarias. Un detalle que, unido a su última publicación, puede suscitar interpretaciones sobre sus simpatías políticas, aunque el grancanario no ha desvelado públicamente a qué formación dará su voto este 29 de noviembre.
De esta manera, Quevedo se suma a otros artistas que han decidido romper su habitual discreción en cuestiones políticas, para lanzar un mensaje vinculado a la defensa de la identidad canaria y dirigido a sus seguidores ante la cita electoral.