El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha sido el más madrugador de los aspirantes a la Presidencia del Ejecutivo en esta jornada electoral del 29-N. El líder socialista ha ejercido su derecho al voto a primera hora de este domingo, poco después de la apertura de los colegios electorales.
Sánchez ha depositado su papeleta en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid, al que ha acudido sin la compañía de su esposa, Begoña Gómez, quien, según ha explicado, ha votado por correo.
Tras ejercer su derecho al sufragio, el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana en unas elecciones generales decisivas para el futuro político del país.
“El mayor poder es el voto”, ha manifestado Sánchez ante los medios de comunicación, antes de animar a los ciudadanos “a movilizarse, a votar por el futuro de nuestro país”.
Una jornada electoral en familia
El candidato socialista también ha desvelado cómo tiene previsto transcurrir el resto del domingo. Sánchez pasará la jornada junto a su familia, con la que tiene previsto comer paella.
El presidente del Gobierno también aprovechó la jornada de reflexión del sábado para desconectar de la actividad política tras varias semanas de intensa campaña electoral.
El líder del PSOE dedicó parte del día a practicar deporte al aire libre, realizando una ruta en bicicleta de montaña junto a su esposa, tal y como compartió la formación socialista a través de sus redes sociales.