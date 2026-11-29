La previsión meteorológica para este domingo indica que habrá intervalos nubosos en el norte, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En cumbres, los cielos estarán despejados, así como en el resto, donde tenderán a cubrirse a partir del mediodía, sin descartar chubascos débiles o localmente moderados en zonas del interior.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios o un ligero ascenso, y los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo de componente norte, y será moderado en extremos sureste y oeste.
En el norte de Gran Canaria, con cielos despejados en el resto que tenderán a cubrirse a partir del mediodía, sin descartar chubascos débiles y aislados en zonas del interior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima en Gran Canaria y los 17 grados de mínima en la isla de Lanzarote.
El viento soplará flojo de componente norte, y será moderado en extremos este y oeste.