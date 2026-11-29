El 18 de noviembre, el Cabildo anunció el rechazo definitivo al proyecto Underwater Gardens, que planteaba construir en Punta Blanca un parque temático, turístico y científico con capacidad para atraer hasta 3.000 visitantes diarios a una de las pocas zonas de la Isla aún libres de masificación. Detrás de su paralización está la lucha de Salvar Punta Blanca, plataforma integrada por 34 colectivos, y un nombre propio: el de Carla Henríquez, que desde sus redes (@carlabythesea) contribuyó a visibilizar el caso con un vídeo viral que rozó el millón de reproducciones y la situó como uno de los principales referentes de la movilización. Ingeniera agrónoma de formación, la tinerfeña ha orientado su trayectoria hacia la defensa del medio ambiente. Hija de un biólogo marino, surfista y buceadora, mantiene desde pequeña un vínculo estrecho con el océano. Tras trabajar en marketing en Australia, puso sus conocimientos de comunicación al servicio de la divulgación, como parte de una nueva generación que ha encontrado en las plataformas digitales una herramienta para contar Canarias y defender su territorio.
-En 2024 comenzaste a alertar a través de tus redes sociales sobre el impacto que podía tener Underwater Gardens en el litoral. ¿Qué te llevó a implicarte y dar la voz de alarma?
“Al principio intenté mantener la mente abierta porque presentaban el proyecto como una iniciativa de investigación y conservación. Sin embargo, la idea de instalar estructuras en el mar y construir pequeños embarcaderos hizo que saltaran todas mis alarmas. Como surfista, conozco las dinámicas de las olas y lo delicada que es esa zona. Después supimos que pretendía convertirse en un parque temático con hasta 3.000 visitantes diarios. Iba a generar un enorme trasiego de personas en un enclave tranquilo, que pertenece a la comunidad local y alberga especies importantes. Necesitamos proyectos de restauración pensados para la naturaleza, no para introducir más presión humana. Con la saturación que sufre Tenerife y la pérdida de costa por el urbanismo, no podemos seguir ocupando el litoral. Hay que valorar cuánto aporta realmente un proyecto y cuánto nos cuesta. En este caso, el balance era muy desfavorable…”.
-Acabaste movilizando a unos 34 colectivos en la plataforma Salvar Punta Blanca. ¿Cómo fue el proceso para reunir a tantas personas en esta lucha?
“En aquel momento había muchas personas del activismo y la conservación que todavía intentaban entender qué estaba pasando. Incluso entre los surfistas locales había dudas, porque el promotor buscó apoyos ofreciendo beneficios a personas y colectivos. Cuando empecé a investigar, consulté con biólogos y con organizaciones como ATAN, que ya se habían posicionado contra el proyecto. Después publiqué un vídeo con argumentos y preguntas sobre aspectos que nunca llegaron a aclararse, que rozó el millón de reproducciones y generó una gran movilización. A partir de ahí inicié una campaña con especialistas y comenzamos a trabajar para crear una plataforma. El vídeo también despertó el interés de Greenpeace España, que se sumó y aportó visibilidad y recursos”.
-Tú pusiste rostro a esta reivindicación. ¿Hay un precio que pagar por exponerse públicamente?
“Cien por cien. Cuando te expones, la mayor parte de la presión recae sobre ti. Tras publicar el vídeo recibí amenazas. Fueron unos días muy duros, aunque tuve el apoyo de mis compañeros, de las organizaciones de Salvar Punta Blanca y de científicos e investigadores. Con perspectiva, tenía claro que actuaba por el bien de la Isla y que mis argumentos estaban contrastados con expertos. Hay que tener claro por qué haces las cosas, confiar en el trabajo realizado y saber que, en controversias de este tipo, pueden producirse estas situaciones”.
-Finalmente, habéis conseguido frenar el proyecto y demostrar que la ciudadanía también puede cambiar el rumbo de las cosas.
“Totalmente. La acción ciudadana puede mover montañas. Eso sí, una movilización por sí sola no basta: hace falta trabajo colectivo y perfiles diversos, desde comunicadores hasta personas que estudien la legislación y busquen vías para cambiar las cosas. Este caso nos ha demostrado que incluso decisiones que parecen irreversibles pueden revisarse si existe voluntad. La opinión pública tiene mucho peso y, a veces, creemos que tenemos menos poder del que realmente tenemos”.
-¿Te molestó que el Cabildo se colgara la medalla al paralizar el proyecto?
“Personalmente, creo que en luchas tan grandes no debemos centrarnos en quién se lleva el mérito, sino en el objetivo. Si el Cabildo quiere ponerse una medalla por haber salvado Punta Blanca, adelante. Ahora podemos exigirle que restaure la zona, busque fondos europeos y aproveche la Ley de Restauración de la Naturaleza para proteger el litoral. Lo importante es seguir presionando para conseguir una protección real de la costa y poner límites al crecimiento infinito en Canarias”.
-Las redes sociales han sido fundamentales para visibilizar la causa. También pueden ser una gran herramienta de activismo.
“Exactamente. Son muy importantes, aunque no son la única herramienta. Ayudan a movilizar a la gente, generar debate y conseguir que expertos se impliquen. En este caso, han contribuido a que se hable del proyecto y se elabore documentación científica. Las redes también entrañan riesgos, como la desinformación y el sensacionalismo, pero, bien utilizadas, pueden ponerse al servicio de causas beneficiosas para el bien común”.
-En tu caso, formas parte de una nueva generación de jóvenes que está aprovechando los nuevos formatos para hacer activismo y hablar de Canarias. ¿Qué crees que está aportando esta nueva ola?
“A mí me parece maravilloso. Creo que estamos viviendo un cambio que marca una nueva era. En un momento en el que la identidad canaria parece estar un poquito tambaleándose, porque cada vez somos más personas y está costando preservar nuestra identidad, ha sido clave que haya gente divulgando sobre la cultura, la identidad canaria y, sobre todo, nuestro valor natural. Me parece una labor imprescindible y que no tiene precio. Si sabemos elegir con cabeza a quién escuchamos, podemos aprender muchísimo”.
-Los representantes públicos hablan cada vez más de sostenibilidad. ¿Esos discursos se están traduciendo en políticas concretas en el Archipiélago?
“Creo que se están dando pasos y quiero confiar en que estamos calando en la clase política. Veo voluntad en algunos por entender mejor la biodiversidad, pero todavía estamos muy lejos de donde queremos estar. He visto discursos que después no se corresponden con las actuaciones, como ocurrió con la ecotasa y el Teide: llevábamos tiempo defendiendo una tasa turística para Canarias y después se utilizó ese término para cobrar por acceder a determinados senderos, no al parque en su conjunto. Eso nos hizo sentir muy engañados. Cuando ves esas cosas, te das cuenta de que todavía queda mucho por mejorar y por lo que empujar. Pero quiero creer en un cambio y voy a seguir haciendo todo lo que pueda”.
-Es casi imposible hablar del mar y del litoral de Tenerife sin mencionar los vertidos. Este verano hemos vuelto a vivir una situación alarmante.
“Para encontrar una solución tenemos que ponernos todos serios e implicarnos desde todos los ámbitos: el político, el empresarial y el ciudadano. Hay que exigir responsabilidades a las instituciones para que inviertan en depuradoras y busquen recursos para conectar a todo el mundo a la red de alcantarillado, pero también preguntarnos por qué seguimos tirando toallitas al váter si sabemos que terminan en el mar. Hace unas semanas publiqué unas fotografías de un vertido en El Médano, donde había una montaña de toallitas e incluso cucarachas en la playa por el taponamiento provocado por esos residuos. Es un problema estructural y no podemos permitir que los ayuntamientos se pasen la pelota al Cabildo y viceversa. Da igual de quién sea la culpa: lo importante es qué vamos a hacer y cómo vamos a solucionarlo”.
-Sin embargo, hace poco vimos a la presidenta del Cabildo afirmar que la calidad del agua era excelente en la Isla…
“No puedo entender esas cosas. Así como puedo aplaudir determinadas decisiones que se hayan tomado con el tema de Underwater Gardens, después me encuentro con una noticia como esa y me llevo las manos a la cabeza. Soy surfista y buceadora. Entro al mar prácticamente todos los días y no me pueden decir que la calidad del agua es excelente porque lo veo con mis propios ojos”.
-Justamente , ¿has sufrido consecuencias sanitarias por los vertidos?
“Sí, en varias ocasiones me he puesto enferma del estómago. Además, los surfistas sabemos cómo funciona el asunto porque no te pones mala tú sola: de repente empiezan a encontrarse mal todos tus compañeros. Es muy evidente y suele coincidir con épocas de lluvia. Los años me han enseñado que, cuando veo que ha llovido, ya no entro al agua”.
-¿Qué otros conflictos relacionados con el litoral crees que no están recibiendo suficiente atención pública?
“No veo a los políticos hablar de poner límites reales al crecimiento en la costa. Escucho hablar de la ley de residencia y de cuestiones que antes ni siquiera nos hubiéramos imaginado que iban a mencionar, pero no veo que se planteen límites efectivos a la construcción en el litoral. La Fundación Canarina presentó un informe sobre la cantidad de kilómetros de costa que estamos perdiendo cada año, con muchísimos datos. Es un documento muy valioso y creo que ha llegado el momento de buscar fórmulas legales que nos permitan frenar ese crecimiento costero. De lo contrario, vamos a terminar destruyendo completamente el litoral”.
-Parece mentira que a estas alturas tengamos que detenernos en esta cuestión en un territorio como el nuestro, pero ¿qué les dirías a quienes consideran que la protección del litoral y del medio marino es una cuestión menor?
“Les diría que estamos en un momento innegable de cambio climático. Parece que nos ha costado escuchar a los científicos cuando nos advertían de que íbamos a sufrir mucho con las subidas de temperaturas, los fenómenos adversos y todas estas cuestiones. Ahora estamos viendo que esas previsiones se cumplen y que la situación va a ir a peor. Es el momento de escuchar a la ciencia, a la que siempre escuchamos tarde, y entender que seguir destruyendo la naturaleza, seguir destruyendo el medio ambiente y continuar viviendo como si los recursos fueran infinitos solo nos va a llevar a nuestra propia destrucción. El desarrollo tiene que ir acompañado de un entendimiento de la naturaleza y de cómo funciona. De lo contrario, seguiremos poniendo parches hasta que las consecuencias sean mucho peores”.
-El cambio climático es para muchos jóvenes una fuente de estrés y ansiedad…
“Es un problema mucho mayor que nosotros mismos y eso genera ansiedad, algo totalmente natural. Pero no podemos vivir con miedo: tenemos que transformar ese sentimiento en acción. Cuando empiezas a movilizarte y a hacer cosas por el cambio, la frustración y la ansiedad se convierten en energía. También ayuda unirse a personas que ya están trabajando y conocer iniciativas que están consiguiendo resultados. Hay que conocer los problemas y afrontarlos, pero sin quedarse atrapados en ellos. Hay que moverse”.
-Tu caso demuestra que la lucha puede dar resultados.
“Cuando todo el mundo me decía que era imposible paralizar un proyecto así y que al final se haría de cualquier manera… Hemos llegado hasta aquí con mucho trabajo y esfuerzo. Estoy superfeliz de haber podido callar bocas”.