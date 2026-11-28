La jornada electoral de este domingo, 29 de noviembre, en Canarias estará marcada por los intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quienes acudan a las urnas podrían necesitar el paraguas, especialmente a partir del mediodía y en zonas del interior de las Islas.
El servicio meteorológico nacional prevé un aumento de la nubosidad conforme avance la jornada, sin descartar chubascos débiles o localmente moderados en algunos puntos del Archipiélago. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, mientras que el viento soplará generalmente flojo de componente norte.
El tiempo en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro
En las islas occidentales predominarán los intervalos nubosos en las vertientes del norte, mientras que los cielos permanecerán despejados en las cumbres.
En el resto de las zonas se espera una mañana con escasa nubosidad, aunque los cielos tenderán a cubrirse a partir del mediodía, sin descartar precipitaciones débiles o localmente moderadas en el interior.
Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero ascenso, con valores que oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en El Hierro, según el parte meteorológico.
Por su parte, el viento soplará flojo de componente norte, con intensidad moderada en los extremos sureste y oeste.
El tiempo en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote
La previsión de la Aemet para las islas orientales también contempla intervalos nubosos en el norte y cielos inicialmente despejados en el resto de las zonas.
A partir del mediodía aumentará la nubosidad, con posibilidad de chubascos débiles y aislados en zonas del interior.
Los termómetros apenas experimentarán variaciones y oscilarán entre los 29 grados de máxima en Gran Canaria y los 17 grados de mínima en Lanzarote, de acuerdo con la previsión facilitada.
El viento será flojo de componente norte, aunque podrá alcanzar intensidad moderada en los extremos este y oeste.
¿A qué hora podría llover durante las elecciones del 29N?
La previsión meteorológica sitúa a partir del mediodía el aumento de la nubosidad en buena parte del Archipiélago, con posibilidad de precipitaciones en zonas del interior.
Aunque la Aemet no contempla lluvias generalizadas en el parte facilitado, quienes tengan previsto acudir a sus colegios electorales durante la segunda mitad de la jornada deberán tener en cuenta la posibilidad de encontrarse con algún chubasco.