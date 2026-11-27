Canarias afrontará este sábado, 28 de noviembre, una jornada marcada por las lluvias, con precipitaciones que ganarán intensidad y frecuencia a partir del mediodía. El Gobierno regional ha declarado la prealerta por lluvias, con ámbito territorial en La Palma y El Hierro, a partir de las 00.00 horas.
La decisión de la Dirección General de Emergencias se adopta a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Las precipitaciones podrán alcanzar o superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en el este de La Palma, donde se esperan chubascos localmente fuertes desde la madrugada hasta la tarde, sin descartarlos en otros puntos de la Isla.
En El Hierro, la Aemet advierte de una baja probabilidad de chubascos localmente fuertes en zonas de interior durante la jornada.
Las lluvias ganarán protagonismo a partir del mediodía
La previsión meteorológica de la Aemet para este sábado en Canarias apunta a una jornada de intervalos nubosos, con tendencia a cielos cubiertos de nubes de evolución.
Durante la primera mitad del día existe una baja probabilidad de lluvias, generalmente débiles y ocasionales, en las vertientes norte de las Islas.
Sin embargo, a partir del mediodía las precipitaciones serán más probables y frecuentes en zonas de interior, donde podrán alcanzar ocasionalmente una intensidad moderada.
La Dirección General de Emergencias señala que este escenario afectará especialmente a El Hierro, mientras que en La Palma los chubascos podrán registrarse desde las primeras horas del sábado.
Temperaturas sin grandes cambios en Canarias
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas apenas registrarán variaciones respecto a la jornada anterior.
En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 23 de máxima, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas de entre 19 y 22 grados.
El viento soplará, en general, flojo del nordeste, con predominio de las brisas en las zonas costeras.
El Gobierno de Canarias pide precaución
Ante la previsión de precipitaciones, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los consejos de autoprotección ante episodios de lluvia, disponibles en su página web oficial.