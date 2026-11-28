Más de 1,8 millones de electores están llamados a las urnas este domingo, 29 de noviembre, en Canarias con motivo de las elecciones generales del 29N. Los colegios electorales abrirán de 09:00 a 20:00 horas en una jornada que permitirá, como novedad, identificarse ante la mesa electoral con el DNI digital en el teléfono móvil.
Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Canarias, el censo electoral del Archipiélago asciende a 1.854.488 personas, incluidos los electores residentes en el extranjero, lo que supone un incremento de 74.427 respecto a las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
Las Islas elegirán a 15 diputados y 11 senadores. Para garantizar el desarrollo de la jornada se habilitarán 2.941 mesas electorales y se desplegará un dispositivo de seguridad integrado por más de 4.200 agentes.
A qué hora abren y cierran los colegios electorales en Canarias
Los colegios electorales abrirán sus puertas a los votantes a las 09:00 horas de este domingo y permanecerán abiertos de manera ininterrumpida hasta las 20:00 horas.
Los miembros de las mesas deberán acudir antes del inicio de la votación para comprobar que disponen de todo el material necesario y realizar los trámites de constitución.
A las 20:00 horas, la presidencia de cada mesa anunciará el cierre de la votación. No obstante, quienes en ese momento se encuentren en el interior del colegio electoral o en su acceso esperando para votar podrán ejercer su derecho al sufragio.
Cómo saber en qué colegio y mesa electoral te corresponde votar
Los ciudadanos pueden consultar el colegio electoral, la dirección y la mesa que tienen asignada en la tarjeta censal enviada por la Oficina del Censo Electoral.
Quienes no hayan recibido este documento o no lo encuentren pueden consultar sus datos a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE):
También pueden realizar consultas relacionadas con el censo electoral a través del teléfono gratuito 900 343 232.
Canarias contará este domingo con 1.040 locales electorales, distribuidos de la siguiente manera:
- Provincia de Santa Cruz de Tenerife: 532.
- Provincia de Las Palmas: 508.
No es obligatorio presentar la tarjeta censal para votar, puesto que su función es informar al elector sobre el lugar donde debe hacerlo.
Qué documentos necesitas para votar: el DNI digital, principal novedad
Una de las novedades de estas elecciones generales es la autorización del uso del DNI digital a través de la aplicación MiDNI, desarrollada por la Policía Nacional.
Los documentos admitidos para acreditar la identidad ante la mesa electoral son:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) físico.
- DNI digital mediante la aplicación oficial MiDNI.
- Pasaporte con fotografía.
- Permiso de conducir con fotografía.
Los documentos físicos pueden estar caducados, siempre que sean originales. No se admiten fotocopias ni el resguardo del DNI en trámite.
En el caso de utilizar MiDNI, la aplicación generará un código QR que podrá ser verificado por los miembros de la mesa electoral mediante un dispositivo habilitado para ello.
Conviene recordar que el DNI digital permite identificarse ante la mesa, pero no votar por internet ni desde el teléfono móvil.
Cómo votar en las elecciones generales: las papeletas y los sobres
Los ciudadanos podrán emitir dos votos diferentes: uno para elegir a los representantes del Congreso de los Diputados y otro para el Senado.
Cada elección dispone de papeletas, sobres y urnas diferenciados.
Congreso de los Diputados: papeleta blanca
Para votar al Congreso hay que seleccionar la papeleta de la candidatura elegida e introducirla en el sobre blanco.
Se trata de listas cerradas, por lo que no es necesario marcar ninguna casilla ni señalar a un candidato concreto.
En Canarias se elegirán 15 diputados:
- Provincia de Las Palmas: ocho diputados.
- Provincia de Santa Cruz de Tenerife: siete diputados.
Senado: papeleta de color sepia
El procedimiento para votar al Senado es diferente. En este caso, el elector debe marcar con una cruz las casillas correspondientes a los candidatos que desea elegir.
El número máximo de candidatos que se pueden marcar depende de la circunscripción insular:
- Tenerife y Gran Canaria: hasta dos candidatos.
- La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote: un candidato.
Es posible seleccionar candidatos de distintas formaciones políticas, siempre que no se supere el máximo permitido.
Aunque Tenerife y Gran Canaria eligen tres senadores cada una, sus electores únicamente pueden marcar hasta dos candidatos.
Cómo depositar el voto en la urna
Una vez seleccionadas las papeletas e introducidas en sus respectivos sobres, el elector deberá dirigirse a la mesa que tiene asignada.
Los pasos para votar son los siguientes:
- Presentar un documento de identificación válido.
- Esperar a que los miembros de la mesa comprueben la inscripción en el censo electoral.
- Entregar los sobres cerrados a la presidencia de la mesa.
- Recoger los sobres después de que la presidencia anuncie el nombre del elector y autorice la votación.
- Introducir cada sobre en su urna correspondiente.
El voto es libre y secreto. Los colegios electorales disponen de espacios que permiten seleccionar las papeletas preservando la intimidad.
Quienes hayan solicitado el voto por correo no podrán votar presencialmente en la mesa, aunque finalmente no hayan enviado su voto.
Diferencias entre el voto en blanco y el voto nulo
El voto en blanco es válido y se contabiliza como tal, aunque no se asigna a ninguna candidatura. Se produce cuando el sobre no contiene ninguna papeleta o, en el caso del Senado, cuando no se marca ningún candidato.
Por el contrario, el voto puede ser declarado nulo en situaciones como las siguientes:
- Utilizar papeletas o sobres distintos de los modelos oficiales.
- Introducir en el mismo sobre papeletas de candidaturas diferentes.
- Alterar los nombres o el orden de los candidatos en la papeleta del Congreso.
- Introducir una papeleta directamente en la urna, sin sobre.
- Marcar más candidatos de los permitidos en la papeleta del Senado.
Si un sobre contiene varias papeletas de la misma candidatura, se contabilizará como un único voto válido.
Voto accesible y documentación en braille
Las personas ciegas o con discapacidad visual que sepan utilizar el sistema braille y hayan solicitado previamente el procedimiento de voto accesible podrán recoger su documentación en la mesa electoral el mismo domingo.
Este sistema está dirigido a personas con un grado de discapacidad visual reconocido igual o superior al 33% o afiliadas a la ONCE que conozcan el braille.
El material incluye papeletas y sobres oficiales acompañados de documentación complementaria en braille, lo que permite seleccionar las candidaturas preservando el secreto del voto.
Las personas que, por motivos de discapacidad o por no saber leer, necesiten ayuda para elegir las papeletas o introducirlas en los sobres también podrán contar con la asistencia de una persona de su confianza.
Qué ocurre si tienes que trabajar el día de las elecciones
Las personas que trabajen este domingo tienen derecho a disponer de tiempo para ejercer su derecho al voto.
La normativa contempla permisos retribuidos de hasta cuatro horas, cuya duración depende de la coincidencia entre el horario laboral y el de apertura de los colegios electorales.
Los trabajadores con jornadas reducidas tendrán derecho al permiso en la proporción correspondiente.
Más de 4.200 agentes velarán por la seguridad en Canarias
La Delegación del Gobierno ha previsto un dispositivo especial integrado por 4.281 agentes para garantizar el normal desarrollo de las elecciones generales en el Archipiélago.
En el operativo participarán efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías locales y el Cuerpo General de la Policía Canaria.
El dispositivo tiene como objetivo garantizar la seguridad de los votantes, proteger los locales electorales y facilitar que la jornada transcurra con normalidad hasta la finalización del escrutinio y el traslado de la documentación electoral.
En el conjunto de España, el operativo coordinado por el Ministerio del Interior contará con más de 100.000 efectivos.
Cómo seguir en directo los resultados de las elecciones del 29N
El Ministerio del Interior ha habilitado una página web y una aplicación móvil específicas para consultar en tiempo real los datos de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
La información estará disponible a través de:
- Web oficial de resultados: https://resultados.29neleccionesgenerales.es
- Aplicación móvil: Elecciones Generales 29N, disponible para dispositivos Android e iOS.
Ambas plataformas permitirán consultar la constitución de las mesas electorales, los avances de participación, los resultados provisionales del Congreso y del Senado y la distribución de los escaños.
También será posible consultar los resultados por territorios y candidaturas y compararlos con los de las elecciones generales de 2023.
A qué hora se conocerán los resultados electorales en Canarias
Los primeros resultados provisionales comenzarán a difundirse a partir de las 20:00 horas de Canarias, una vez cerrados los colegios electorales del Archipiélago.
Estas son las principales referencias horarias de las comparecencias previstas por el Ministerio del Interior, expresadas en horario canario:
- 09:00 horas: apertura de los colegios electorales.
- 09:30 horas: comparecencia sobre la constitución de las mesas.
- 13:30 horas: comparecencia sobre el primer avance de participación.
- 17:30 horas: comparecencia sobre el segundo avance de participación.
- 20:00 horas: cierre de los colegios electorales y comienzo de la difusión de los resultados provisionales.
- En torno a las 21:30 horas: comparecencia del Gobierno para informar de los resultados provisionales, en función del avance del escrutinio.
Los datos difundidos durante la noche electoral tendrán carácter provisional. El escrutinio general se realizará entre el 4 y el 7 de diciembre por las juntas electorales provinciales.
Horarios clave de la jornada electoral
Todos los horarios están expresados en hora canaria.
- 08:00 horas — Constitución de las mesasLos miembros designados acuden a los colegios electorales.
- 09:00 horas — Apertura de las urnasComienza la votación presencial.
- 09:30 horas — Inicio de la jornadaComparecencia oficial sobre la constitución de las mesas.
- 13:30 horas — Primer avance de participaciónComparecencia informativa de Interior.
- 17:30 horas — Segundo avance de participaciónActualización de los datos de participación.
- 20:00 horas — Cierre de los colegiosComienza el escrutinio en Canarias y la difusión de resultados provisionales.
- 21:30 horas (aproximadamente) — ResultadosComparecencia del Gobierno, en función del avance del recuento.