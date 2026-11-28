ATLÁNTICO TELEVISIÓN, la primera cadena privada de televisión de Canarias, ofrecerá mañana a sus espectadores, a partir de las 19.30 horas, un completo análisis de la jornada electoral, con los resultados en tiempo real, todas las claves del 29-N y el escenario de posibles pactos.
El programa Especial Elecciones Generales será conducido por el periodista ANTONIO SALAZAR y contará con destacados analistas en la mesa de debate: CARMELO RIVERO, SALVADOR GARCÍA LLANOS, CHICHA AROZARENA, ALEXIS AMAYA, PEPE MORENO y LETICIA DÍAZ.
El futuro de España y el papel de las Islas en la próxima legislatura, en directo. Y con acento canario.
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