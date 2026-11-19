El portal de humor canario El Baifo Ilustrado ha encontrado una solución mucho más contundente que cualquier prohibición para frenar las visitas de Vito Quiles a la Universidad de La Laguna (ULL): obligarlo a asistir a clase con Naím Yánez, dirigente de Vox y teniente de alcalde de Arona.
Según la noticia satírica, el rector de la ULL habría advertido a Quiles de que, si aparece una tercera vez por la Universidad, se verá obligado a matricularlo en alguna asignatura impartida por Yánez.
A la tercera, matrícula. Y de castigo, Naím.
La ocurrencia llega después de la segunda visita de Quiles a La Laguna, celebrada el pasado lunes 16 de noviembre. El agitador ultraderechista volvió a presentarse pese a que la Universidad no había autorizado su convocatoria. Finalmente, celebró su acto en el Cuadrilátero, con solo unas pocas decenas de seguidores, después de que la ULL suspendiera la actividad presencial de tarde en varias facultades.
Pero lo verdaderamente divertido del invento de El Baifo Ilustrado es la elección del supuesto profesor. Naím Yánez ya protagonizó esta semana un Alto Voltaje después de publicar en X un mensaje en el que confundía el verbo ser con hacer. Un “despiste” ortográfico que, tratándose de alguien que pretende dar lecciones políticas, tiene bastante guasa.
Con semejante antecedente, uno no sabe qué sería peor para el ultraderechista Quiles: tener que matricularse obligatoriamente o enfrentarse a un examen en el que el profesor tampoco tenga demasiado claro dónde van las haches.
Eso sí, al portal canario hay que reconocerle el mérito: después de dos visitas, varios comunicados y un considerable despliegue policial, ha conseguido que el mayor peligro de volver a la Universidad sea terminar aprendiendo ortografía con Naím Yánez.