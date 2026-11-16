El consejero y concejal Naím Yánez, de Vox, sin hache y sin vergüenza ortográfica

Naím Yánez, teniente de alcalde de Arona, consejero del Cabildo, dirigente de Vox y supuesto profesor universitario, acaba de perpetrar un atentado contra la lengua española. “¿Nadie va a ser nada?”, escribe tan campante en X, confundiendo el verbo hacer con el verbo ser. Un cargo público que pretende dar lecciones de política y no distingue entre ser y hacer.
A este paso, la Real Academia Española tendrá que pedir protección frente a Vox. Porque lo suyo no es una falta de ortografía: es una falta de formación.