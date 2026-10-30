Gerson Ramos responde a la ‘racistada’ de Naím Yáñez y dice lo que muchos piensan

Naím Yánez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Arona y consejero del partido ultraderechista en el Cabildo insular, se descolgó hoy con unas declaraciones en las que afirmaba que se sentía “más representado” por “alguien de León con el que comparto el ser español que alguien de Senegal“.
Yáñez, por quien el Ayuntamiento de Arona fue condenado tras despedir a una trabajadora embarazada, no nos sorprende tras toda una vida viviendo de la política en la que aterrizó de la mano de las Juventudes Socialistas, pero el cómico Gerson Ramos ha dado muestra otra vez de su genialidad, expresando lo que muchos creen.
“Un concejal de Vox que llega el nota y suelta lo siguiente: ‘Me representa más alguien de León que de Senegal'”, con lo que Gerson, continúa tirando de ironía. “¿Cómo voy a ser racista yo, si debería de estar en Salto del Negro? Y se quedó tranquilo el hombre, porque decir me representa más un blanco que un negro era complicado”.
Además, Gerson Ramos alude también a la noticia de la anulación de la tasa de basura de Santa Cruz de Tenerife: “Dos noticias que si las lees juntas se entienden mejor”.
Por cierto, Gerson Ramos actuará en el Teatro Unión de Tejina el próximo 21 de noviembre con su espectáculo Engodo. Una mutación artística, una protesta donde se une el jazz y el barrio, un viaje en un canal llamado comedia donde atraviesa el ruido de la sátira y el olor del stand up, como reza la propia web del teatro.
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