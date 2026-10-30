Cristian Morales, neurólogo tinerfeño: “Una pizca de sal bajo la lengua no te va a cortar la migraña”

¿Sirve de algo ponerse sal debajo de la lengua cuando empieza una migraña? ¿Y beber Coca-Cola con papas fritas o utilizar un gorro frío? El neurólogo tinerfeño Cristian Morales, del Hospital Universitario de Canarias (HUC), ha analizado en un vídeo de TikTok siete remedios populares para aliviar la migraña y les ha puesto nota según su posible utilidad.
El especialista, conocido en redes sociales como @cefaleandoconcri, diferencia entre las medidas que pueden reducir temporalmente el dolor y aquellas que carecen de evidencia científica suficiente. Su valoración va desde el cero de la sal bajo la lengua hasta el nueve que concede a los gorros y compresas frías.
@cefaleandoconcris 🤕 ¿Qué trucos para aliviar la migraña funcionan de verdad y cuáles no tanto? Desde la Coca-Cola con cafeína hasta los packs fríos, no todos los remedios tienen la misma evidencia ni funcionan igual en todas las personas. El frío puede aliviar a algunos pacientes, mientras que otros trucos populares no han demostrado un beneficio claro. Identificar tus desencadenantes y conocer qué medidas te ayudan puede marcar la diferencia. Eso sí, estos trucos no sustituyen un tratamiento adecuado para la migraña. 💬 ¿Cuál utilizas tú cuando empieza una crisis? Te leo en comentarios. #Migraña #DolorDeCabeza #Neurología #SaludCerebral #cefalea ♬ original sound – Cristian Morales | Neurólogo
Los siete trucos para aliviar la migraña, según el neurólogo
1. Gorros y compresas frías: 9 de 10
Es el remedio mejor valorado por Cristian Morales. Según explica, aplicar frío sobre la cabeza puede reducir temporalmente la intensidad del dolor durante una crisis.
El especialista señala que el alivio puede durar entre 30 y 40 minutos, un intervalo que considera útil mientras comienza a actuar la medicación. Además, si el gorro cubre los ojos, puede ayudar con la fotofobia, la sensibilidad a la luz que acompaña a muchas migrañas.
La utilidad del frío cuenta con respaldo científico, aunque con limitaciones. Una revisión sistemática publicada en 2023 en el Journal of Clinical Nursing, que reunió seis estudios, encontró una reducción del dolor a corto plazo, especialmente a los 30 minutos. Sin embargo, no demostró un beneficio sostenido a las 24 horas.
2. Papas fritas y Coca-Cola: 7 de 10
Aunque no es precisamente una combinación saludable, el neurólogo considera que puede tener cierta utilidad en determinadas circunstancias.
La explicación está en la cafeína de la Coca-Cola, que puede aliviar el dolor en algunas personas. Por otro lado, si el ayuno ha contribuido a desencadenar la crisis, comer puede resultar beneficioso.
No obstante, la cafeína tiene un doble efecto: puede aliviar algunas crisis, pero su consumo excesivo o la retirada brusca también pueden favorecer el dolor de cabeza. Así lo advierte la American Migraine Foundation, que recomienda prestar atención a la cantidad consumida y a las respuestas individuales.
3. Colocarse una pinza en la ceja: 4 de 10
Este truco, difundido en redes sociales, consiste en ejercer presión sobre una ceja para intentar aliviar el dolor.
Morales explica que la presión puede generar otra sensación que compite con la migraña y distrae temporalmente de ella.
Sin embargo, rechaza que una pinza tenga el mismo efecto que los dispositivos médicos de neuroestimulación, utilizados en determinados pacientes. En concreto, señala que no actúa sobre el nervio trigémino de la misma manera.
4. Introducir los pies en agua caliente: 3 de 10
El agua caliente puede favorecer la relajación y proporcionar una sensación de bienestar durante una crisis.
Sin embargo, el especialista distingue entre sentirse más tranquilo y conseguir detener una migraña. A su juicio, este remedio puede ayudar a sobrellevar el episodio, pero no ha demostrado capacidad para interrumpirlo.
5. Meter las manos en agua fría: 2 de 10
Otra de las recomendaciones populares consiste en sumergir las manos en agua fría.
Morales considera que su posible efecto está relacionado con la distracción: la sensación desagradable del frío desvía momentáneamente la atención del dolor de cabeza.
No obstante, no identifica un efecto terapéutico específico que permita cortar una crisis de migraña.
6. Piercing daith: 1 de 10
Este tipo de perforación se realiza en un pliegue del cartílago interno de la oreja. Sus defensores sostienen que podría estimular determinados nervios y aliviar las migrañas.
El neurólogo cuestiona esa teoría y recuerda que no existen estudios fiables que demuestren su eficacia.
La American Migraine Foundation tampoco recomienda utilizar el piercing daith como tratamiento. La organización señala que sus supuestos beneficios se basan principalmente en testimonios personales y advierte de los riesgos de infección y dolor.
7. Sal debajo de la lengua: 0 de 10
Es el truco peor valorado por Morales.
El especialista descarta que colocar una pizca de sal debajo de la lengua pueda reponer de manera significativa los electrolitos o detener una crisis de migraña.
“Ojalá fuera tan fácil”, comenta durante el vídeo, en el que califica este remedio con un “cero patatero”.
Qué recomiendan los especialistas cuando comienza una migraña
Más allá de estos trucos, el tratamiento de la migraña debe adaptarse a cada paciente y a la frecuencia e intensidad de sus crisis.
Las recomendaciones de la International Headache Society destacan la importancia de administrar el tratamiento agudo adecuado durante las primeras fases del dolor, cuando puede resultar más eficaz.
Entre los medicamentos utilizados se encuentran determinados antiinflamatorios y los triptanes, aunque su elección depende de las características de cada paciente y de las posibles contraindicaciones.
También resulta útil identificar los factores que pueden favorecer las crisis, como los cambios en los patrones de sueño, saltarse comidas o las variaciones en el consumo de cafeína.
Por tanto, aunque algunos remedios caseros pueden proporcionar alivio, ninguno sustituye una valoración médica ni el tratamiento indicado para la migraña. Si las crisis son frecuentes, cambian de características o afectan a la vida cotidiana, conviene consultar con un profesional sanitario.