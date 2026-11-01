El partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, que debía disputarse este domingo, 1 de noviembre, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, se jugará finalmente mañana lunes, 2 de noviembre, a partir de las 13.00 horas, según ha confirmado el club blanquiazul.
El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, estaba previsto inicialmente para este domingo a las 20.00 horas, pero tuvo que aplazarse debido a la situación meteorológica excepcional que afecta a Tenerife.
La decisión se adoptó después de que el Cabildo de Tenerife activara el Plan de Emergencias Insular ante la alerta por lluvias emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que motivó el cierre preventivo de distintas instalaciones deportivas de la Isla, entre ellas el Heliodoro Rodríguez López.
El Tenerife-Andorra se jugará este lunes en el Heliodoro
La nueva programación permite recuperar el encuentro apenas un día después de su fecha original, pese a las dificultades iniciales para encontrar un hueco en el calendario.
El Cabildo de Tenerife ha dado el visto bueno para que el partido pueda celebrarse este lunes en el Heliodoro Rodríguez López, una vez finalice el cierre preventivo establecido para este domingo, siempre que se mantengan las condiciones meteorológicas previstas.
De esta manera, el CD Tenerife recibirá al FC Andorra este lunes a las 13.00 horas, en el mismo escenario en el que debía disputarse inicialmente el encuentro.
La modificación llega después de que durante las primeras horas del aplazamiento se barajara el 11 de noviembre como posible fecha para recuperar el compromiso liguero.
Finalmente, el encuentro se celebrará este lunes, según la nueva programación comunicada por el club.