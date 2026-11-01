El encuentro CD Tenerife-FC Andorra, que estaba previsto para este domingo a partir de las 20:00 horas en el Heliodoro Rodríguez López, fue aplazado en la tarde de ayer debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan hoy a Canarias. El duelo, de la jornada 12 de Segunda División, queda pendiente de una nueva fecha de disputa. El 11 de noviembre, primera fecha disponible.
El Cabildo de Tenerife, que tiene previsto activar a partir de las 10:00 horas de hoy el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en situación de prealerta ante la previsión de lluvias intensas y posibles tormentas asociadas al paso de una borrasca por Canarias, informó del cierre de todas las instalaciones insulares, tanto deportivas como culturales, debido a la fuerte tromba de agua que se espera que caiga este domingo.
La medida se adopta ante las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apuntan a precipitaciones desde el mediodía del domingo, con chubascos ocasionalmente fuertes en el norte de Tenerife y muy fuertes y persistentes en el área metropolitana, según informó el Cabildo.
Paralelamente el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife también activará, a partir de las 12:00 horas, el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) en situación de alerta por lluvias en todo el municipio, lo que supondrá la suspensión de las actividades municipales y el cierre de las instalaciones públicas.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones comenzarán a partir del mediodía, con chubascos localmente fuertes en el norte de la Isla y muy fuertes y persistentes en el área metropolitana.
De esta manera, el Tenerife completa una semana especialmente atípica, con dos partidos aplazados en apenas unos días y la necesidad de rehacer su hoja de ruta deportiva. Primero fue el compromiso copero frente al Badajoz y ahora el liguero ante el andorrano. Dos contratiempos que añaden incertidumbre a la planificación de Álvaro Cervera y que obligarán al cuerpo técnico blanquiazul a improvisar una preparación lejos de las condiciones habituales.
Otros aplazamientos meteorológicos
La suspensión del Tenerife-Andorra de hoy no es un episodio inédito en la historia reciente del CD Tenerife. El conjunto blanquiazul cuenta con dos antecedentes significativos en los que las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar partidos en el Heliodoro Rodríguez López.
El precedente más cercano se remonta al 25 de febrero de 2018, cuando el encuentro frente al CD Lugo, correspondiente a la jornada 28 de Segunda División, tuvo que ser aplazado debido a la alerta máxima por lluvia y viento decretada en Tenerife. La decisión se tomó a mediodía, apenas unas horas antes del comienzo del partido, pese a que el conjunto gallego ya se encontraba en la Isla desde el sábado. El CD Tenerife, las autoridades insulares y municipales, LaLiga, el Comité Técnico de Árbitros y el Lugo agotaron las posibilidades para que el encuentro pudiera celebrarse en su fecha original, pero finalmente se acordó trasladarlo al lunes 26 de febrero, a las 19:00 horas.
Más reciente es el antecedente del Tenerife-Deportivo de La Coruña, suspendido el 15 de diciembre de 2024. En aquella ocasión, la borrasca Dorothea puso en alerta máxima a buena parte de la Isla por las fuertes rachas de viento, que podían alcanzar los 120 kilómetros por hora.
Al igual que ha ocurrido en esta ocasión, el Cabildo activó el Plan de Emergencias Insular (PEIN) y decretó la suspensión de toda actividad deportiva al aire libre en el Heliodoro Rodríguez López. La decisión fue trasladada al CD Tenerife y posteriormente la RFEF, siguiendo las indicaciones del Juez Único de Competiciones Profesionales, hizo oficial el aplazamiento del encuentro correspondiente a la jornada 19 de Segunda División.
El aplazamiento deja en suspenso el homenaje a Alberto Molina
La suspensión del Tenerife-Andorra también deja en el aire el homenaje póstumo que el club había organizado para Alberto Molina. El histórico capitán iba a recibir el reconocimiento del tinerfeñismo en los prolegómenos y durante el encuentro. El programa contemplaba una ofrenda floral en la puerta 5 del Heliodoro. Además, antes del comienzo del encuentro se iba a guardar un minuto de silencio en su memoria y en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. La afición también iba a dedicarle una ovación al alcanzar el minuto 5 de partido.