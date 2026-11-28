El CD Tenerife encara el duelo de esta tarde ante el Albacete (15.165 horas), tras mantener su portería imbatida de forma consecutiva en sus partidos en casa ante Ceuta (2-0) y Mallorca (0-0) y encadenar seis jornadas sin conocer la derrota, pero con una asignatura pendiente. El único triunfo blanquiazul lejos de la isla llegó en la primera jornada de LaLiga Hypermotion con la victoria en Ipurúa frente a la SD Eibar (1-3).
El conjunto blanquiazul ha encajado goles en todos sus encuentros fuera de casa y con el objetivo de intentar corregirlo, el entrenador, Álvaro Cervera, valora cambiar el sistema y jugar con un 1-5-3-2.
Con ese modelo de juego el Tenerife fue capaz de golear en la Copa del Rey al Badajoz (2-5), aunque tuvo que modificarlo al inicio de la segunda mitad cuando fue expulsado Roko Jureskin como central zurdo.
Además de los lesionados de larga duración como Salifo y Álassan, tampoco estarán disponibles el extremo Baba Diocou y el delantero Víctor Moreno, cuyas molestias de pubis le impiden jugar sin dolor, y Cervera reconoció que en esas condiciones, prefiere no convocarlo.
El posible once: Dani Martín; César, Viereck, León, Landázuri, David Rodríguez; Fabricio, Jesús Álvarez, Nacho Gil; Gomis y Enric.
Albacete pondrá a prueba la efectividad del Tenerife en su visita al Carlos Belmonte, que espera más contundencia de su equipo tras perder su último partido en Burgos, frente a un rival enlaza seis jornadas sin perder pero ha encajado gol en todas sus salidas.
“Me preocuparía si no llegásemos mucho y dependiésemos de ser más efectivos en las pocas ocasiones, pero, siendo así, sé que solo hay que poner el foco en eso, y terminarán llegando los goles”, aseguró Joseba Etxeberria.
Sobre el Tenerife, advirtió que es “uno de los buenos equipos de la categoría” y que espera sepan estar “muy atentos” en “las segundas jugadas, en las que es muy bueno Enric, e intensos en las ayudas tras los duelos”.
El preparador vasco cuenta con las bajas de Obeng y Puertas, a los que se suman los defensores Javi Moreno y Gámez, el centrocampista San Bartolomé y el delantero Higinio.
Joseba Exteberria recupera para el encuentro de esta tarde a Corpas, tras cumplir tres partidos de sanción, y es probable que sea titular.