EN VIVO | CD Tenerife – FC Andorra

El CD Tenerife recibe este lunes al FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López en el encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.
El conjunto dirigido por Álvaro Cervera afronta el compromiso con el objetivo de reencontrarse con la victoria después de más de un mes sin ganar. Los blanquiazules, que no suman tres puntos desde el triunfo ante el Leganés (2-0) del pasado 13 de septiembre, ocupan la decimotercera posición con 14 puntos y acumulan tres empates consecutivos.
Enfrente estará un FC Andorra necesitado de puntos, después de encadenar dos derrotas que lo han situado en la decimonovena posición, dentro de los puestos de descenso.
Para este encuentro, Cervera recupera a Víctor Moreno y Gerard Valentín, dos futbolistas que vuelven a estar disponibles tras los problemas físicos que han condicionado al equipo durante las últimas semanas.Tweets by CDTOficial