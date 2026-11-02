El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, evacuado de urgencia tras un grave golpe de Owono

Momentos de enorme preocupación en el estadio Heliodoro Rodríguez López durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, después de que Jesús de Miguel quedara tendido sobre el césped tras una grave entrada del portero visitante, Owono.
El guardameta del Andorra salió de su área hasta las proximidades del centro del campo para despejar el balón y golpeó fuertemente al delantero blanquiazul, que cayó desplomado sobre el terreno de juego.
Los servicios médicos atendieron al futbolista durante aproximadamente 10 minutos sobre el césped, antes de retirarlo en camilla para su traslado a un centro hospitalario.
La situación provocó escenas de angustia en el Heliodoro, con compañeros de Jesús de Miguel entre lágrimas y rezando por su estado, rostros de preocupación y desmayos entre los espectadores. Mientras tanto, los jugadores y el árbitro dialogaban sobre la posibilidad de dar por finalizado el encuentro, al que apenas le quedaba un minuto de prolongación.