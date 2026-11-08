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La emotiva charla de Budimir en memoria de Jesús de Miguel: “No tenemos esta camiseta por tenerla”

El delantero croata tomó la palabra en el vestuario rojillo para recordar al futbolista del Tenerife y pedir a sus compañeros que valorasen cada partido
La emotiva charla de Budimir en memoria de Jesús de Miguel: “No tenemos esta camiseta por tenerla”
Charla del delantero croata del Osasuna Ante Budimir en memoria de Jesús de Miguel. LaLiga
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La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife fallecido el pasado martes a los 30 años, continúa dejando muestras de dolor y solidaridad en el fútbol español. Una de las más emotivas se ha producido en el vestuario de Osasuna, donde el delantero croata Ante Budimir dedicó unas palabras a sus compañeros antes de enfrentarse al Athletic Club: “Nos podía tocar a cualquiera”.

El futbolista tomó la palabra antes del encuentro disputado este sábado, 7 de noviembre, en El Sadar, mientras los jugadores se preparaban para saltar al terreno de juego con camisetas conmemorativas en recuerdo del delantero blanquiazul.

La charla, captada por las cámaras y difundida por LaLiga en sus redes sociales, ha mostrado cómo la tragedia vivida en Tenerife también ha afectado a futbolistas de otros equipos.

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El mensaje de Budimir

El delantero croata quiso recordar a sus compañeros que la camiseta que llevaban en homenaje a Jesús de Miguel representaba algo más que un gesto de protocolo. “No tenemos esta camiseta por tenerla”, comenzó diciendo Budimir ante el resto de la plantilla rojilla.

El jugador insistió en que ninguno de ellos estaba exento de sufrir una tragedia como la que había acabado con la vida del futbolista del Tenerife. “Nos podría tocar a cualquiera, a cualquiera”, señaló.

Su mensaje incluyó a todos los integrantes del equipo, independientemente de que fueran titulares, suplentes o estuvieran calentando durante el encuentro.

A continuación, el atacante pidió a sus compañeros que valoraran la oportunidad de continuar haciendo lo que más les gusta: jugar al fútbol. Budimir recordó que poder disputar un partido, permanecer en el banquillo o simplemente formar parte de un vestuario es algo que no deberían dar por sentado. “No somos elegidos ni nosotros ni él”, insistió durante su intervención.

El croata terminó animando al grupo a afrontar el encuentro con agradecimiento, centrados en el presente y conscientes de lo ocurrido días antes con Jesús de Miguel.

El homenaje de Osasuna y el Athletic a Jesús de Miguel

La charla de Budimir tuvo lugar antes del partido entre Osasuna y Athletic Club, correspondiente a la jornada de Primera División disputada este sábado en Pamplona.

Ambos equipos participaron en los homenajes organizados por el fútbol español en memoria del delantero del CD Tenerife, fallecido el 3 denoviembre tras sufrir un grave choque durante el encuentro frente al FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López.

Los futbolistas saltaron al terreno de juego con camisetas especiales dedicadas a Jesús de Miguel, con su nombre y el número nueve.

En El Sadar también se guardó un minuto de silencio y, durante el minuto nueve del encuentro, el partido se detuvo para recordar al futbolista fallecido.

El recuerdo de Jesús de Miguel en el fútbol español

El fallecimiento de Jesús de Miguel ha provocado numerosos homenajes en los estadios españoles durante este fin de semana.

El delantero del Tenerife murió el martes 3 de noviembre, después de permanecer hospitalizado a consecuencia del fuerte choque sufrido en el partido frente al Andorra disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

Desde entonces, clubes, compañeros y aficionados han protagonizado diferentes muestras de apoyo a su familia y al conjunto blanquiazul.

Los homenajes también se han extendido a Primera y Segunda División, con minutos de silencio, camisetas conmemorativas y mensajes de recuerdo antes de los encuentros.

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