La solidaridad con Jesús de Miguel supera los 200.000 euros: miles de personas ayudan a su familia

La campaña solidaria para ayudar a la familia de Jesús de Miguel ha superado los 200.000 euros recaudados a través de GoFundMe. La iniciativa, impulsada por el futbolista Fran Sol tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife, continúa sumando aportaciones de jugadores, dirigentes deportivos y aficionados de diferentes lugares.
Según los datos publicados este martes, 10 de noviembre, en la plataforma de financiación colectiva, la campaña acumula más de 5.100 donativos y tiene fijado actualmente un objetivo de 300.000 euros. La respuesta ha permitido duplicar, en apenas cuatro días, la barrera de los 100.000 euros que había alcanzado el pasado viernes.
La recaudación está destinada a apoyar económicamente a los familiares más cercanos de Jesús de Miguel, fallecido el pasado 3 de noviembre, a los 30 años, después del grave choque sufrido durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Fran Sol impulsa una recaudación que ya supera los 200.000 euros
La iniciativa partió de Fran Sol, exjugador del CD Tenerife y actual delantero del Hércules, quien decidió poner en marcha una campaña de financiación colectiva para ofrecer ayuda económica a la familia de su compañero de profesión.
Aunque ambos futbolistas no llegaron a coincidir en un mismo equipo, Fran Sol explicó que se sintió especialmente identificado con lo sucedido por las situaciones de riesgo que también había experimentado sobre el terreno de juego.
En la presentación de la campaña, el delantero señaló que tanto él como su familia querían ofrecer un apoyo que fuera más allá de los mensajes publicados en redes sociales.
“El dinero no dará consuelo, pero el gesto de donar hará que la familia sienta de verdad el apoyo de todo el mundo del fútbol”, escribió el organizador.
La respuesta ha superado las expectativas iniciales. La colecta comenzó con un objetivo de 5.000 euros, que fue ampliándose a medida que aumentaban las aportaciones. Actualmente, la plataforma fija la meta en 300.000 euros.
Futbolistas y presidentes de clubes participan en la campaña
La movilización ha contado con la colaboración de numerosos profesionales del fútbol español.
Entre los futbolistas que han participado figuran Álvaro Morata, Álex Baena, Marc Bartra, Pedro Porro, Álex Remiro, Borja Iglesias, Carles Aleñá y Álvaro Fidalgo, además de otros jugadores que han querido contribuir a la iniciativa.
También se han sumado dirigentes de clubes. Una de las aportaciones más destacadas corresponde a Christian Septien, presidente del Cádiz CF, quien donó 15.000 euros a título personal. Por su parte, el presidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, colaboró con 2.000 euros.
A estas cantidades se añaden miles de donaciones de particulares, que han permitido que la recaudación continúe creciendo durante los últimos días.
LaLiga también ha mostrado públicamente su respaldo a la iniciativa, dentro de las diferentes muestras de solidaridad que se han sucedido tras el fallecimiento del jugador blanquiazul.
Cómo colaborar con la familia de Jesús de Miguel
La campaña sigue abierta en GoFundMe, bajo el nombre Familia Jesús de Miguel, y permite realizar aportaciones económicas a cualquier persona interesada.