Navahermosa despedirá este jueves los restos mortales de Jesús de Miguel

El tanatorio de Navahermosa, localidad toledana, acogerá esta tarde el funeral por Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes a los 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. La misa tendrá lugar a las 14.00 horas en la iglesia parroquial del citado municipio.
Navahermosa despedirá así a un jugador muy vinculado familiarmente a la localidad, de donde proceden sus padres y abuelos. La alcaldesa, María Soledad Ortiz, explicó que De Miguel visitaba con frecuencia el municipio durante su infancia, aunque sus compromisos profesionales y personales hicieron que esas visitas fueran menos habituales con el paso de los años.
El Ayuntamiento de Navahermosa decretó tres días de luto oficial, acordados por unanimidad en un pleno extraordinario celebrado este martes. Durante este periodo, las banderas municipales ondearán a media asta en señal de duelo por la pérdida del futbolista.
Los restos mortales del querido jugador blanquiazul viajaron en la tarde de ayer a Toledo, después de que el juzgado que investiga las circunstancias de la muerte del futbolista autorizara el traslado de sus restos para su inhumación en la Península.
La plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife adoptó esta decisión tras recibir el informe preliminar de la autopsia. El contenido del documento permanece bajo secreto por respeto a la intimidad del fallecido y de sus familiares.
Jesús de Miguel y sus familiares no estarán solos en el último adiós que se le brinde al delantero. La expedición del CD Tenerife, integrada por la primera plantilla, el cuerpo técnico y representantes de la directiva, tiene previsto desplazarse este jueves, a partir de las 7.00 horas, hasta Navahermosa para acompañar a los familiares y allegados del jugador en el último adiós. El club estará así representado por todos sus estamentos en una despedida marcada por el dolor y el recuerdo de quien fue uno de los suyos.
Los jugadores, miembros del cuerpo técnico y dirigentes blanquiazules se congregaron ayer junto a la puerta 9 del Heliodoro Rodríguez López, donde depositaron una corona de flores, símbolo que llevan haciendo miles de seguidores desde primera hora del pasado martes, día del fallecimiento de Jesús de Miguel.