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La RFEF aplaza los partidos de Copa del Rey y Copa de la Reina de este martes por el fallecimiento de Jesús de Miguel

"El fútbol español permanece unido en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel", ha indicado en un comunicado
Balón de fútbol, imagen de recurso. Pixabay
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La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acordado aplazar los partidos de la Copa del Rey y de la Reina de fútbol previstos para este martes a causa del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, por el percance sufrido en el partido ante el Andorra, de LaLiga Hypermotion.

“Como muestra de respeto y solidaridad, la RFEF ha decretado la suspensión de los encuentros previstos para este martes, 3 de noviembre, correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre y Copa de la Reina Iberdrola, respectivamente”, anunció la RFEF en un comunicado.

Asimismo, también se ha suspendido la presentación oficial en Almendralejo (Badajoz) del partido de la selección sub-21 ante Japón.

La RFEF, que informará próximamente sobre la nueva planificación de sus torneos y los horarios de los partidos aplazados, indicó que “la gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos”. 

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