El propietario de la maleta y la mochila abandonadas en el cajero de una entidad bancaria de la calle Herradores, en La Laguna, ha sido localizado, según han confirmado fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS.
El hallazgo de ambos objetos había motivado durante la tarde de este martes, 24 de noviembre, el establecimiento de un perímetro de seguridad en pleno casco histórico lagunero.
La Policía Local y la Policía Nacional cortaron el paso a la zona como medida de precaución y solicitaron la presencia de los TEDAX para descartar la existencia de material explosivo en el interior del equipaje.
Desde un primer momento, las fuentes consultadas por este periódico aclararon que no se había recibido ningún aviso de bomba y que la actuación policial respondía a un protocolo preventivo de seguridad.