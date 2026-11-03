Fallece Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife

Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife, ha fallecido este martes, 3 de noviembre de 2026, a las 8.00 horas, después del grave incidente sufrido durante el partido disputado este lunes frente al FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
La entidad blanquiazul ha confirmado la trágica noticia a través de un comunicado oficial marcado por el dolor y la consternación.
“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, comienza el mensaje difundido por el CD Tenerife, que lamenta profundamente el fallecimiento de su futbolista.
El delantero había sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria después de sufrir un violento choque con el guardameta del Andorra, Jesús Owono, durante los últimos instantes del encuentro.
La gravedad del incidente obligó a suspender el partido para permitir la intervención de los servicios sanitarios, que atendieron al jugador antes de su evacuación en ambulancia.
Durante su traslado al centro hospitalario, Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser reanimado por los profesionales sanitarios. Posteriormente, permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), inicialmente estable dentro de la gravedad.
Sin embargo, durante la madrugada de este martes, el CD Tenerife comunicó que su situación médica había empeorado neurológicamente. Horas después, el club confirmó su fallecimiento.
El desgarrador comunicado del CD Tenerife
La entidad tinerfeña ha expresado su profundo pesar por la pérdida del futbolista y ha trasladado todo su apoyo a sus familiares y allegados.
“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, señala el comunicado.
El club también ha querido mostrar su cercanía a toda la afición blanquiazul en uno de los momentos más dolorosos.
“Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, añade la entidad.
Por último, la familia de Jesús de Miguel ha agradecido las numerosas muestras de cariño y solidaridad recibidas desde que se produjo el incidente y ha solicitado respeto a su intimidad.
“La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, concluye el comunicado.