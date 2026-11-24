La isla de El Hierro ha registrado en la jornada de este martes la llegada de un total de nueve cayucos con 1.331 personas migrantes de origen subsahariano a bordo, entre ellas 157 mujeres y 102 menores, ha detallado Salvamento Marítimo.
La primera embarcación llegó al puerto de La Restinga acompañada por la Salvamar Acruz con 190 personas en torno a las 03.15 horas y poco antes de las 03.45 horas llegó la segunda, tras ser rescatada a 55 millas al sur de La Restinga con 217 personas y menos de una hora después, la Salvamar Diphda realizó el acompañamiento a otro cayuco con 216 personas.
Al amanecer, sobre las 06.30 horas, finalizó el desembarco de otro cayuco que fue escoltado hasta el puerto por la Salvamar Navia con 171 personas y pasadas las 14.00 horas, la Salvamar Acrux y la patrullera de la Guardia Civil acompañaron a otros dos cayucos con 140 y 208 personas, respectivamente.
Por la tarde, poco antes de las 17.15 horas, la Salvamar Diphda acompañó a otro cayuco con 49 personas mientras que la Salvamar Navia y la Guardia Civil escoltaron otro con 93 personas, y el último, con 47 personas, llegó por sus propios medios tras ser detectado a tres millas al sur de la isla.
Desde el organismo estatal resaltan el refuerzo del operativo para las labores de rescate de las embarcaciones con las salvamares Diphda, Navia y Acrux operando desde La Restinga y la Guardamar Calíope en el puerto de La Estaca, también en El Hierro.
Además, las salvamares Mizar, desde San Sebastián de La Gomera, y Menkalinan, desde Playa San Juan (Guía de Isora), se desplazan a La Restinga según la carga de trabajo y las necesidades de descanso y tras realizar las intervenciones asignadas regresan a sus bases, mientras que la Guardamar Polimnia se encuentra en Los Cristianos, en Tenerife.
La Guardamar Urania permanece en Arguineguín (Gran Canaria) para atender avistamientos de cayucos más alejados de El Hierro, fuera del alcance de las unidades próximas, o reforzar el dispositivo cuando los medios desplegados en la isla resulten insuficientes.