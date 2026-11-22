El Santiago Bernabéu, el Real Madrid y el Celta de Vigo rindieron el más sentido homenaje a la figura del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel. Un emotivo acto en los prolegómenos del encuentro que contó con la presencia de la pareja del futbolista, su hermana y su padre.
Un tributo totalmente sorpresa que encogió el corazón de los 75.000 espectadores que se encontraban en el estadio y que llenó de lágrimas a los familiares del jugador fallecido.
Los futbolistas del Real Madrid y el Celta saltaron al terreno de juego con el 9 y el nombre de De Miguel a la espalda, mientras que Florentino Pérez y Marián Mouriño esperaban en la banda a que apareciese la familia de Jesús. Acompañados del presidente del Madrid y la del Celta, caminaron hasta el centro del campo. En el fondo sur, una lona con la imagen de De Miguel se sumaba al homenaje.
Fede Valverde, Sandie Toletti, Sergi Llull y Iago Aspas, los capitanes de los primeros equipos del Madrid y del Celta, se sumaban al homenaje portando una camiseta de cada equipo firmada. Sentimientos a flor de piel y una ovación interminable del Bernabéu.
El homenaje al futbolista acabaría con un minuto de silencio de todo el Santiago Bernabéu, para terminar de cerrar un acto que se prolongó durante cinco minutos.
Espí rescata al Madrid
El Real Madrid venció (2-1) al RC Celta para mantener su velocidad de crucero con nueve victorias consecutivas, gracias a la entrada triunfal desde el banquillo de Carlos Espí, autor una vez más del gol de los tres puntos, que permiten a los blancos apretar por el liderato de LaLiga EA Sports en la jornada 13.
Los de José Mourinho fueron de menos a más y, con toda la artillería sobre el césped del Santiago Bernabéu, fue Espí quien marcó en el minuto 85, decisivo como contra el Espanyol y el Elche. Pablo Durán adelantó a los gallegos a los seis minutos y, aunque Kylian Mbappé falló un penalti antes del descanso, el Madrid generó, bien Vinícius como revulsivo tras su sanción, hasta remontar.
La resaca internacional se dejó notar en un Madrid poco preciso y sin ritmo, a merced del protagonismo con balón de un Celta que encima metió la primera que tuvo. Después de cinco minutos de monólogo gallego, Pablo Durán culminó (0-1) una gran jugada con jugadores blancos llegando tarde, sin marca y en boca de gol.
Con todo, el primer tiempo se hizo largo para los gallegos, y entre Jude Bellingham, Arda Güler y Kylian Mbappé, el peligro llegó a rondar la meta visitante, aunque con disparos desviados. En un desmarque del francés, Javi Rodríguez cometió penalti. La mejor ocasión local la mandó por encima del larguero un Mbappé incrédulo con su mal lanzamiento.
La entrada de Vinícius, sancionando los últimos cuatro partidos, intimidó más si cabe a los de Giráldez, y fue clave en el 1-1 de Bellingham. En un centro de Vinícius, el ex del Levante ganó dos veces el balón en área pequeña y marcó el 2-1 a cinco minutos del final.
El resto
El Sevilla y el Betis empataron su derbi 1-1, en una jornada que también vio los triunfos del Valencia ante el Rayo (0-1) y del Alavés al Deportivo (3-1).