El fútbol español llora la muerte de Jesús de Miguel: “Con el corazón roto”

La muerte de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, a los 30 años, ha provocado numerosas reacciones en el fútbol español. Clubes como el Real Madrid, el FC Barcelona, la UD Las Palmas y el FC Andorra, además de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), han expresado públicamente sus condolencias a la familia del delantero blanquiazul.
Los mensajes también han llegado desde varios de los equipos en los que militó durante su carrera, como el Castellón, el Navalcarnero o el Leganés. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), de cuya Junta Directiva formaba parte, ha destacado su compromiso con la defensa de los derechos de los futbolistas.
La RFEF despide a Jesús de Miguel
El FC Andorra, rival del Tenerife en el encuentro en el que se produjo el grave incidente que acabó con la vida del delantero, ha sido uno de los clubes que han trasladado públicamente sus condolencias.
“Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”, ha señalado la entidad del Principado.
También la UD Las Palmas, máximo rival deportivo del conjunto blanquiazul, ha querido acompañar al tinerfeñismo en estos momentos.
“Desde la UD Las Palmas lamentamos profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife”, comienza el comunicado amarillo, que traslada su “más sentido pésame” a la familia, los amigos, los compañeros y toda la familia blanquiazul.
La Real Federación Española de Fútbol ha expresado igualmente su pesar: “El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel”.
El organismo federativo ha señalado que se encuentra desolado por la noticia y ha enviado sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del jugador, así como al CD Tenerife y a toda su afición.
Los clubes se suman a las condolencias
El Real Madrid ha difundido un comunicado en nombre del club, su presidente y su Junta Directiva para lamentar el fallecimiento del jugador.
La entidad madridista ha trasladado su cariño a los familiares, compañeros y seres queridos de Jesús de Miguel, recordando que el futbolista ha fallecido a los 30 años.
Por su parte, el FC Barcelona también ha expresado públicamente su pesar por la muerte del delantero tinerfeñista.
“Nuestros pensamientos y apoyo están con su familia, amigos y seres queridos en estos difíciles momentos”, ha señalado el conjunto azulgrana.
“Siempre serás uno de los nuestros, Demi”
Especialmente emotiva ha sido la despedida del CD Castellón, uno de los equipos en los que jugó Jesús de Miguel antes de llegar al Tenerife. “Con el corazón roto y sin consuelo posible, el Club Deportivo Castellón despide a Jesús De Miguel”, comienza el mensaje del club castellonense.
La entidad ha recordado su etapa deportiva y el vínculo que mantuvo con sus aficionados: “Defendió esta camiseta con orgullo, celebró goles con nuestra gente en el SkyFi Castalia y formó parte de una historia que esta afición nunca olvidará”.
El Castellón ha cerrado su despedida con unas palabras dirigidas al futbolista: “Siempre serás uno de los nuestros, Demi. Descansa en paz”.
También los aficionados vinculados al Salamanca han recordado el paso del delantero por el club. El colectivo Verracos, a través de las redes sociales, ha destacado los 12 goles que marcó durante la temporada 2021-2022.
“Sus 12 goles en la 21-22 nos devolvieron la ilusión tras una dura pandemia”, ha señalado el grupo, que ha trasladado sus condolencias a familiares y amigos.
Sus antiguos clubes recuerdan su trayectoria
El CDA Navalcarnero ha expresado su dolor por el fallecimiento del delantero, con un mensaje de agradecimiento por su etapa en la entidad: “Siempre estarás con nosotros Jesús, gracias por todo lo que nos has dado”.
El CD Leganés también se ha sumado a las condolencias y ha recordado que Jesús de Miguel pasó por su cantera durante su etapa de formación.
Por su parte, el CD Lugo ha transmitido su pesar y consternación por la muerte del futbolista, trasladando todo su apoyo a sus familiares, seres queridos y a la afición del CD Tenerife.
El CF Fuenlabrada también ha dedicado unas palabras de despedida al jugador, recordando su vinculación con la historia de la entidad y enviando su cariño a familiares y amigos.
Jesús de Miguel era miembro de la Junta Directiva de la AFE
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha publicado un comunicado en el que recuerda que Jesús de Miguel era también vocal de su Junta Directiva.
El sindicato ha destacado su compromiso con el colectivo de futbolistas y su trabajo en defensa de los derechos de sus compañeros y compañeras de profesión.
“Su pérdida deja un enorme vacío entre quienes compartimos con él su pasión por el fútbol, su compromiso con el colectivo de futbolistas y su labor en defensa de los derechos de los compañeros y compañeras de profesión”, recoge el comunicado.
La organización ha trasladado sus condolencias a la familia del delantero y a sus compañeros del CD Tenerife, cerrando su mensaje con una despedida: “Siempre serás parte de nuestra familia. Descansa en paz, compañero”.
Las reacciones se producen después de que el CD Tenerife confirmara este martes el fallecimiento de Jesús de Miguel, que permanecía ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una parada cardiorrespiratoria por un grave golpe durante el partido del lunes frente al FC Andorra.
El encuentro, disputado en el Heliodoro Rodríguez López, quedó suspendido después del choque entre el delantero y el guardameta visitante, Jesús Owono. El futbolista fue evacuado al hospital, donde permaneció ingresado hasta que el club comunicó su muerte a las 8.00 horas de este martes.