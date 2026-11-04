Nico Paz marca en Champions y emociona al tinerfeñismo con un homenaje a Jesús de Miguel

El futbolista tinerfeño Nico Paz ha protagonizado este miércoles un emotivo homenaje a Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife fallecido el pasado martes. El jugador del Como 1907 ha marcado el 0-3 frente al Lens francés en la Champions League y ha mostrado una camiseta en recuerdo del futbolista blanquiazul.
El gesto se ha producido durante el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la máxima competición europea, disputado en el estadio Bollaert-Delelis, en Francia. El tanto del internacional argentino ha ampliado la ventaja del conjunto italiano, dirigido por Cesc Fàbregas.
La celebración de Nico Paz ha tenido un significado especial para el tinerfeñismo. Nacido en Santa Cruz de Tenerife e hijo del exjugador blanquiazul Pablo Paz, el futbolista mantiene una estrecha vinculación con la Isla y con el club en el que dio sus primeros pasos.
Nico Paz ya había mostrado su dolor por la muerte de Jesús de Miguel
El jugador del Como ya había expresado públicamente su pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel, ocurrido el martes 3 de noviembre, después del grave choque sufrido durante el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López.
«No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descanse en paz», escribió Nico Paz en sus redes sociales después de conocerse la noticia.
Ahora, apenas un día después, ha trasladado ese recuerdo al terreno de juego de la Champions League, aprovechando su gol ante el Lens para rendir homenaje al delantero fallecido a los 30 años.
La Champions League recuerda al futbolista del Tenerife
El homenaje de Nico Paz se suma a las numerosas muestras de cariño que ha recibido el entorno de Jesús de Miguel desde su fallecimiento.
Antes del encuentro entre el Lens y el Como, el estadio francés también tenía previsto guardar un minuto de silencio en memoria del delantero, dentro de los homenajes organizados por la UEFA durante esta semana.
El martes, Fabián Ruiz también dedicó uno de sus goles con el París Saint-Germain al futbolista del Tenerife. El internacional español mostró con sus dedos el número nueve, dorsal que lucía Jesús de Miguel.
Por su parte, Álex Baena llegó al estadio Metropolitano con una camiseta que llevaba el nombre y el dorsal del delantero blanquiazul antes del encuentro entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich.
Las muestras de solidaridad se han extendido también a Canarias. La UD Las Palmas ha anunciado que utilizará su tercera equipación, de color blanco y azul, durante su próximo partido ante el Eldense para rendir homenaje al futbolista fallecido.
El recuerdo de Jesús de Miguel continúa así presente en los principales escenarios del fútbol europeo, mientras el CD Tenerife y su afición preparan su despedida en el estadio Heliodoro Rodríguez López.