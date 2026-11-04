“Nuestros colores son estos”: la UD Las Palmas vestirá de blanquiazul en homenaje a Jesús de Miguel

La UD Las Palmas rendirá homenaje a Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido este martes, 3 de noviembre, luciendo su tercera equipación en el próximo partido de Liga. El conjunto grancanario vestirá de blanco y azul, los colores que identifican al equipo tinerfeño, en un gesto de solidaridad que supera la rivalidad entre ambos clubes.
El homenaje tendrá lugar este domingo, 8 de noviembre, a las 17.30 horas, durante el encuentro frente al CD Eldense en el Estadio Gran Canaria, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. Así lo ha confirmado la entidad amarilla a través de un comunicado oficial.
La UD Las Palmas se une al dolor del CD Tenerife
La decisión de utilizar esta indumentaria busca trasladar el respeto, cariño y apoyo de la UD Las Palmas al conjunto blanquiazul tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.
El club grancanario quiere hacer extensivo este reconocimiento a la familia del futbolista, sus amigos, compañeros y a toda la afición tinerfeñista, que atraviesa unos días de duelo.
A través de su comunicado, la entidad amarilla ha explicado que pretende convertir este gesto en una “muestra de unión de todo el fútbol canario ante una pérdida que trasciende cualquier rivalidad deportiva”.
La elección de la camiseta tiene un significado especial. Aunque la UD Las Palmas se identifica tradicionalmente con el amarillo y el azul, su tercera equipación incorpora el blanco y el azul, dos colores estrechamente vinculados al CD Tenerife.
Un gesto de solidaridad entre los dos grandes rivales canarios
Esta iniciativa se suma a las muestras de condolencia que la UD Las Palmas ha trasladado al entorno del CD Tenerife desde que se conoció el fallecimiento del delantero.
El martes, el club amarillo ya había expresado públicamente su pesar por la muerte de Jesús de Miguel y enviado un mensaje de apoyo a sus seres queridos y a toda la familia blanquiazul. Web Oficial
El encuentro contra el Eldense permitirá trasladar ese reconocimiento al terreno de juego. Los futbolistas de la UD Las Palmas saltarán al Estadio Gran Canaria con una equipación cuyos colores recordarán al equipo de Jesús de Miguel.
Con esta decisión, el club grancanario quiere dejar constancia de que la solidaridad entre ambas entidades está por encima de la rivalidad deportiva que mantienen sus respectivas aficiones.