El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha anunciado este viernes por sorpresa su retirada de MotoGP durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El diez veces campeón del mundo ha desvelado posteriormente que tomó la decisión tras el Gran Premio de Japón y que los problemas físicos y los nuevos episodios de visión doble han sido determinantes para poner fin a su carrera deportiva.
A través de las redes sociales oficiales de MotoGP, el flamante campeón del mundo —por octava vez en la categoría reina y por décima vez en total— ha comunicado su decisión mediante una serie de cartulinas blancas con letras negras, al estilo de una de las escenas más conocidas de la película Love Actually.
El piloto de Cervera no defenderá así su doble corona en 2027, coincidiendo con el inicio de la nueva era de las MotoGP de 850 cc.
Sentado en su silla del box, con la cámara oficial de la retransmisión preparada para el comienzo de la primera sesión de entrenamientos libres, Marc Márquez ha compartido su mensaje de despedida, originalmente escrito en inglés.
“Hablaremos luego, pero primero… Gracias a todos los que habéis formado parte de este viaje. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia”.
Tras mostrar la última cartulina, el piloto ha formado un corazón con las manos, ha lanzado besos y se ha despedido mientras los integrantes del equipo oficial de Ducati le aplaudían en pie. A su lado se encontraba su pareja, Gemma Pinto, visiblemente emocionada.
El mensaje también se ha difundido a través de la megafonía y las pantallas del circuito, ante la sorpresa de numerosos aficionados. Las cámaras han captado igualmente la reacción de su hermano Álex Márquez, piloto del equipo Gresini.
Marc Márquez explica los motivos de su retirada
En una rueda de prensa posterior, Marc Márquez ha revelado que tomó la decisión de retirarse después del Gran Premio de Japón, disputado en Motegi, y que únicamente lo sabía su hermano Álex.
“¿La razón de mi retirada? A veces no necesitamos tener ninguna razón, a veces necesitas entender cuál es la situación, pero es verdad que la situación este año ha sido muy al límite. Mi decisión la adopté después de Motegi, la única persona que lo sabía era mi hermano Alex”, ha explicado.
El piloto ha reconocido que decidió mantener en secreto su retirada para concentrarse en la lucha por el campeonato, cuyo título revalidó hace menos de una semana.
“Llegué al Mundial de MotoGP a mi manera y me iré a mi manera”, ha señalado. “Hablar de la retirada era quitarme energía, pero la decisión estaba hecha”.
Márquez también ha agradecido a Ducati que haya comprendido su situación, pese a tener contrato firmado con la escudería italiana.
“Cuando firmé el contrato en marzo, estaba superoptimista y no sabía que tendría otra cirugía que me haría tener aún más dificultades y, que además la debilidad del brazo iría en aumento fruto de esta intervención”, ha expresado.
“He empezado a sentir el miedo”
El diez veces campeón del mundo ha reconocido que los problemas físicos y la reaparición de la diplopía, una alteración visual que provoca visión doble, han condicionado su decisión de abandonar la competición.
“Puedes trabajar, puedes luchar, soy un luchador, pero hay otra cuestión, y es que estoy asustado y he empezado a sentir el miedo. No es el miedo a las motos, no es el miedo a la velocidad”, ha confesado.
Márquez ha desvelado que sufrió un nuevo episodio de visión doble durante 48 horas después del Gran Premio de Indonesia, al que se sumó otro de 12 horas tras la cita de Le Mans.
Aunque logró recuperarse en ambas ocasiones, el piloto ha reconocido que estos problemas le llevaron a controlar más los riesgos durante la segunda mitad de la temporada, en la que ha sufrido menos caídas.
“Somos humanos y a veces estamos pilotando al 100% y la pasión y la adrenalina están ahí. Soy rápido, me siento competitivo, pero a veces es mejor pensárselo”, ha añadido.
Diez títulos mundiales y ocho coronas de MotoGP
Marc Márquez disputará este domingo su última carrera en la categoría reina, poniendo fin a una trayectoria en la que ha conquistado diez títulos mundiales, ocho de ellos en MotoGP.
El piloto catalán se proclamó campeón de la máxima categoría en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026. A estos triunfos se suman el Mundial de Moto2 de 2012 y el de 125 cc de 2010.
Con Honda conquistó seis títulos de MotoGP, superando las cinco coronas que lograron con la firma japonesa Mike Hailwood y Mick Doohan.
Tras varios años marcados por las lesiones y las intervenciones quirúrgicas, Márquez abandonó Honda para iniciar una nueva etapa en Gresini, donde compartió equipo con su hermano Álex antes de dar el salto al conjunto oficial de Ducati.
Con la escudería italiana recuperó su mejor nivel y conquistó los dos últimos campeonatos. En 2025, además, su hermano Álex logró el subcampeonato.
Con diez títulos mundiales, el de Cervera supera los nueve de Valentino Rossi y Mike Hailwood, aunque permanece por detrás de los 15 del italiano Giacomo Agostini, con quien iguala en número de coronas en la categoría reina.
Márquez también ha superado los siete campeonatos de Rossi en la máxima categoría, con quien protagonizó una de las rivalidades más recordadas del motociclismo moderno.
Su palmarés incluye 80 victorias en la categoría reina, tras su triunfo en Malasia en 2026, únicamente por detrás de las 89 de Valentino Rossi y por delante de las 68 de Agostini.
Una carrera marcada por las lesiones y los quirófanos
Los éxitos deportivos de Marc Márquez han estado acompañados por numerosos problemas físicos que le han obligado a pasar por el quirófano en diferentes etapas de su trayectoria.
En 2011 sufrió un episodio de diplopía tras una caída en Malasia que requirió una intervención quirúrgica. En 2014 se fracturó el peroné derecho durante un entrenamiento, mientras que en 2018 y 2019 tuvo que someterse a operaciones en los hombros.
El episodio más complicado de su carrera llegó en 2020, cuando sufrió una grave fractura del húmero derecho durante el Gran Premio de España, en Jerez.
Aquella lesión derivó en varias intervenciones quirúrgicas, a las que se sumaron nuevos episodios de diplopía y una osteotomía rotacional del húmero en 2022.
En 2023 sufrió una fractura del primer metacarpiano de la mano derecha durante el Gran Premio de Portugal. Los problemas físicos continuaron durante las temporadas de 2025 y 2026, incluida una fractura en el pie derecho que requirió una operación el pasado mes de mayo.
Pese a estas dificultades, Márquez consiguió regresar a lo más alto del motociclismo mundial con Ducati.
Este domingo, el piloto de Cervera disputará su última carrera de MotoGP en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, donde pondrá fin a una trayectoria deportiva de diez títulos mundiales y más de una década en la categoría reina.