Comprar en los comercios de El Sauzal durante esta Navidad podrá tener premio. El Ayuntamiento del municipio tinerfeño pondrá en marcha el próximo 2 de diciembre la campaña comercial Encuentra el Elfo, una iniciativa que repartirá 30 premios entre quienes realicen sus compras en los establecimientos participantes y localicen a estos personajes navideños.
Las bases de la campaña, publicadas este viernes, 27 de noviembre, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife, establecen una compra o consumición mínima de 10 euros para participar.
La iniciativa tiene como objetivo fomentar las compras en el pequeño y mediano comercio del municipio durante las fiestas navideñas, combinando la actividad comercial con una propuesta de entretenimiento para la ciudadanía.
Cómo participar en la campaña Encuentra el Elfo
El Ayuntamiento distribuirá 100 elfos entre los establecimientos participantes, cada uno de ellos con un sobre o etiqueta oculta en su parte posterior.
De los 100 elfos, 30 estarán asociados a un premio, mientras que los 70 restantes contendrán un mensaje que animará a los participantes a continuar con la búsqueda.
Para optar a los regalos será necesario localizar uno de estos personajes y realizar una compra o consumición de al menos 10 euros en el establecimiento correspondiente.
La participación no tendrá ningún coste adicional al importe mínimo de la compra.
Cestas navideñas, jamones y otros regalos
La campaña cuenta con un presupuesto de 940 euros, según consta en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Entre los regalos previstos figuran cestas navideñas y patas de jamón, entre otros premios determinados por el Ayuntamiento.
La iniciativa comenzará el miércoles, 2 de diciembre, y se prolongará hasta el domingo, 20 de diciembre, ambos inclusive.
No obstante, la campaña podrá finalizar antes de esa fecha si se agotan los 30 premios disponibles.